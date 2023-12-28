ΔΕΗ: Επιβράβευσε τα παιδιά των εργαζομένων που αρίστευσαν στο σχολείο και το πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του «ΔΕΗ Προοδεύω» η ΔΕΗ βράβευσε 486 αριστούχους της Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στηρίζοντας τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους

Πιστή στις δεσμεύσεις της να αναγνωρίζει την αριστεία και να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων της, η ΔΕΗ, για μία ακόμη χρονιά, επιβράβευσε τα παιδιά των υπαλλήλων της που αρίστευσαν κατά την σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Στο πλαίσιο του «ΔΕΗ Προοδεύω» βραβεύθηκαν συνολικά 486 μαθητές της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, 146 απόφοιτοι Γυμνασίου, 253 απόφοιτοι Λυκείου και 87 κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα επιβραβεύτηκαν από την ΔΕΗ με δωροεπιταγές και συμβολικά δώρα για τις άριστες επιδόσεις τους. Οι βραβεύσεις των αριστούχων πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις στην Πτολεμαΐδα και την Αθήνα όπου έδωσαν το «παρών» υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ, καθώς και οι θρύλοι του μπάσκετ, Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ομιλητές μοιράστηκαν προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες που καθόρισαν τις ζωές τους από τα νεανικά τους χρόνια μέχρι και σήμερα, μίλησαν για την σημασία της στοχοπροσήλωσης και της συνεχούς προσπάθειας προτείνοντας στα νέα παιδιά να μην παραλείπουν να ζουν το τώρα και να απολαμβάνουν τις στιγμές.

Η Αλίνα Παπαγεωργίου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ υποδέχθηκε τους αριστούχους με τις οικογένειές τους και δήλωσε: «Για εμάς στη ΔΕΗ η πρόοδος έχει μεγάλη σημασία, αφού θέλουμε να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Μέσα από το «ΔΕΗ Προοδεύω» ενισχύουμε τις προσπάθειες για διαρκή πρόοδο και στεκόμαστε στο πλευρό των νέων παιδιών που τώρα αρχίζουν την λαμπρή σταδιοδρομία, με το μέλλον να τους ανήκει. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς εδώ και δεκαετίες η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα και επιβραβεύει την πρόοδο των παιδιών και την προσπάθεια των συναδέλφων που τα στηρίζουν!»

ΔΕΗ Προοδεύω: προάγοντας την εκπαίδευση και την αριστεία

Ο θεσμός «ΔΕΗ Προοδεύω» αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρωτοβουλία της ΔΕΗ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την ανάδειξη του ταλέντου. Μέσω του θεσμού, προσφέρεται στους αριστούχους μαθητές της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι παιδιά εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ, η ευκαιρία να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ διαμορφώνει μια προοπτική για το μέλλον των νέων, ενθαρρύνοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

