Σε συμβολικό δίωρο αποκλεισμό του τελωνείου Κιλκίς που εδρεύει στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεταλλικού επί του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης-Δοϊράνης, προχώρησαν από τις 10.20 το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα έβαλαν φρένο στη διέλευση φορτηγών οχημάτων και τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

«Η σημερινή μας κινητοποίηση είναι συμβολικού χαρακτήρα και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι επιτέλους να μας ακούσουν οι κυβερνώντες και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας», επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κιλκίς, Δημήτρης Βαφειάδης.

Ο ίδιος προσθέτει: «επιτέλους πρέπει να γίνει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τον πρωτογενή τομέα στην χώρα μας, τον οποίο θα ακολουθούν όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι της χώρας τωρινοί και επόμενοι, ώστε να πάψουν έτσι οι αποσπασματικού τύπου κινήσεις και ενέργειες που λειτουργούν τελικά ως ασπιρίνη στα συσσωρευμένα μας προβλήματα. Δεν είμαστε ζητιάνοι, αυτό που θέλουμε είναι να καταστούμε βιώσιμοι και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την ελληνική γη, παράγοντας ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα για τους Έλληνες καταναλωτές, στηρίζοντας την ελληνική ύπαιθρο που βαίνει προς ερημοποίηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τελωνείο, από αυτό καθημερινά περνούν 30-40 φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα προς εξαγωγή και περί τα 20-30 κάνουν εισαγωγές από τρίτες χώρες. Τα νούμερα αυτά, εξαρτώνται από την ημέρα και την περιόδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

