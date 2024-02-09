Ένα φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Περίσταση στην Πιερία, όπου ένας σκύλος πυροβολήθηκε περισσότερες από 30 φορές σε όλο του το σώμα, πιθανόν με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει στο κτηνιατρείο όπου μεταφέρθηκε από το συνεργείο περισυλλογής αδεσπότων του δήμου Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σάιτ Karfitsa, το συνεργείο ενημερώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου από φιλόζωη κάτοικο του χωριού, η οποία τάιζε συχνά το άτυχο ζώο. Η ίδια διαπίστωσε ότι δεν έτρωγε και δεν μπορούσε να κουνηθεί, γι’ αυτό και κάλεσε το αρμόδιο συνεργείο. Το ζώο μεταφέρθηκε σε συμβεβλημένο κτηνίατρο και σε ακτινογραφία που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 σκάγια σε όλο του το σώμα.

Η κα. Μαρία Ράγιτς – Ελευθεριάδου, η οποία έχει αναπτύξει φιλοζωική δράση στην περιοχή υπογραμμίζει μιλώντας στην Karfitsa πως ο αδέσποτος σκύλος ήταν ήρεμος και αγαπητός, αφού πολλοί κάτοικοι του χωριού τού έδιναν φαγητό. «Όταν έφτασε το συνεργείο δεν μπορούσαν καν να ακουμπήσουν το ζώο για να το μετακινήσουν γιατί ούρλιαζε από τους πόνους», δηλώνει.

Πάντως υποστηρίζει πως και στο παρελθόν έχει σημειωθεί ανάλογο περιστατικό, ωστόσο επρόκειτο για δεσποζόμενο σκύλο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο και σώθηκε. «Έχει σημασία να βρεθεί αυτός που το έκανε. Γιατί αύριο μπορεί να κάνει το ίδιο σε άλλο αδέσποτο. Πριν αρκετούς μήνες πάλι κάποιος είχε πυροβολήσει σκυλάκι της περιοχής, δεσποζόμενο όμως. Οι ιδιοκτήτες αντιλήφθηκαν αμέσως τι έγινε, μετέφεραν το ζώο στον κτηνίατρο και σώθηκε. Το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο όμως δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να σωθεί. Πυροβολήθηκε πολλές φορές και σε πολλά σημεία του σώματός του», αναφέρει η ίδια.

Και συμπληρώνει: «Αύριο μεθαύριο ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να κάνει το ίδιο και σε κάποιο παιδί. Μπορεί να παίζει έξω απ’ το σπίτι του ένα παιδί, να φωνάζει κι αυτός να βγει και να το χτυπήσει. Όποιος γνωρίζει κάτι πρέπει να μιλήσει, έστω και ανώνυμα. Να ενημερώσει τις αρχές. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να σκοτώσει ζώο χωρίς λόγο».

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Θωμάς Αναστασιάδης, ο οποίος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά μέσω της Karfitsa ότι «δεν είναι συνήθεις αυτές οι εικόνες. Μιλάμε για 30 σκάγια. Κάποιος άρρωστος έκανε σκοποβολή, ήθελε να κακοποιήσει το ζώο. Είναι εξαιρετικά περίεργο περιστατικό».

Τονίζει παράλληλα ότι η νέα διοίκηση του δήμου Κατερίνης έχει θέσει σε εφαρμογή έναν ειδικό σχεδιασμό για τα αδέσποτα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος: «Ξεκινήσαμε με το καλημέρα να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήμασταν βέβαια εξαρχής έτοιμοι με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει οριστεί ειδική πενταμελής επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Οι ενέργειες που έχουμε θέσει ως στόχους βρίσκονται σε εξέλιξη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.