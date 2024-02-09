Συνελήφθησαν την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, σε περιοχές της Αττικής, 2 άνδρες, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε συμμορία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από έρευνα που έγινε και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι δύο κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τουλάχιστον τριών ένοπλων επιθέσεων κατά ατόμων, στην περιοχή του Κολωνού και των Αχαρνών, καθώς και περιστατικού με πυροβολισμούς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Πατήσια.

Αναλυτικά:

• την 05-02-2024, μεσημβρινές ώρες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής γυναίκα με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα, από τον σύζυγό της (έναν εκ των συλληφθέντων), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αυτοπυροβολήθηκε εντός της οικίας τους στον Κολωνό. Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, ωστόσο, προέκυψε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης της συγκεκριμένης επίθεσης

• την 21-01-2024, μεσημβρινές ώρες, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τουλάχιστον ακόμα 5 άτομα, ακινητοποίησαν Ι.Χ. όχημα που κινούνταν στην περιοχή του Κολωνού και στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα και ένα ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στον οδηγό με γροθιές και κλωτσιές, τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου στο πρόσωπο, ενώ ένας εκ των δραστών πυροβόλησε εναντίον τους, χωρίς να τους τραυματίσει

• πρώτες πρωινές ώρες της 09-01-2024, άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον 7 φορές προς κατάστημα καφέ-εστίασης στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας φθορές. Από τη διενεργηθείσα προανάκριση ταυτοποιήθηκαν οι 2 συλληφθέντες ως οι δράστες της επίθεσης

• την 22-07-2022, στην περιοχή των Αχαρνών, 15 άτομα πυροβόλησαν εναντίον 20χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Από το σημείο της επίθεσης περισυλλέχθηκε κάλυκας ο οποίος, ομοίως από την εργαστηριακή εξέταση, πρόεκυψε ότι πυροδοτήθηκε από ένα εκ των κατασχεθέντων όπλων των 2 μελών της συμμορίας

• την 14-06-2022, αστυνομικοί μετέβησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή των Αχαρνών, όπου ανευρέθη κάλυκας που, όπως προέκυψε από την εργαστηριακή εξέταση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πυροδοτήθηκε από το κατασχεθέν όπλο

Για την αποδόμηση της συμμορίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα σπίτια και σε όχημα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε περιοχές του Κολωνού και της Νίκαιας, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3.460 ευρώ,

• 3 πιστόλια,

• 68 φυσίγγια,

• 2 γεμιστήρες,

• σιγαστήρας και

• κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ερευνών σε ένα από τα σπίτια εντοπίστηκε και συνελήφθη 65χρονος, κατηγορούμενος για οπλοκατοχή, για τον οποίο ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή στη δράση της συμμορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της συμμορίας συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

