Ναύαγιο φορτηγού στην Λέσβο: «Είχαμε εισροή υδάτων» από χθες λέει ο διασωθείς

Για πρόβλημα εισροής υδάτων στο πλοίο, έκανε λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες του δηλώσεις ο διασωθείς Ναυτικός από το ναυάγιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/11 ανοικτά της Λέσβου.

Όπως ανέφερε η εισροή υδάτων είχε παρατηρηθεί από το βράδυ του Σαββάτου και το πλήρωμα προσπαθούσε να βγάλει τα νερά από το πλοίο, καθώς αυτή η οδηγία δόθηκε από την εταιρεία.

«Είδα να βουτάνε στη θάλασσα πριν βουλιάξει το πλοίο αλλά 5 άτομα...Χωρίς να είμαι σίγουρος για τον αριθμό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας εντόπισε και διέσωσε τον Αιγύπτιο Ναυτικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Εντωμεταξύ, σορός άνδρα, μέλους του πληρώματος, εντοπίστηκε στη θαλάσσια της Λέσβου.

Η σορός εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο και μεταφέρεται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Υπο δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Λέσβου, για τον εντοπισμό των ναυτικών του φορτηγού πλοίου RAPTOR με σημαία Κομόρες.

Στο σημείο των ερευνών συμμετέχουν συνολικά 8 παραπλέοντα σκάφη, φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού ενώ από αέρος, επιχείρησε τις πρωινές ώρες κι ένα ελικόπτερο.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα (Ένας Ινδός, έντεκα Αιγύπτιοι και δύο Σύροι) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δήλωσε αρχικά μηχανική βλάβη και στη συνέχεια μικρή κλίση του πλοίου.

Ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου mayday σε παραπλέοντα σκάφη αλλά το RAPTOR χάθηκε από τα ραντάρ.

Στην περιοχή του ναυαγίου υπήρχε έντονος κυματισμός.

Πηγή: skai.gr

