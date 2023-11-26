Ελευθέριος Βενιζέλος: 61χρονη ερχόταν από Μαδρίτη με πάνω από 37 κιλά κάνναβη

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες (25/11) το απόγευμα στον Αερολιμένα Αθηνών, 61χρονη για κατοχή και απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικούς οδού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο εντοπισμός της 61χρονης επετεύχθη στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργεί η Δίωξη Ναρκωτικών κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, εντός των αποσκευών της κατηγορούμενης, η οποία αφίχθη στη χώρα μας από Μαδρίτη, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη στις αποσκευές της και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 37 κιλών, διαμοιρασμένη σε 32 νάιλον συσκευασίες.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

