Κασσάνδρα: Μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία αναφέρει η δήμαρχος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, η δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε αρκετές περιοχές στο παραλιακό μέτωπο.

Η δήμαρχος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει ότι έχουν γίνει μεγάλης έκτασης ζημιές που πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν.

«Οι περισσότερες ζημιές έγιναν σε Σίβηρη, Πολύχρονο, Πευκοχώρι και στο Παλιούρι, όπου γκρεμίστηκε ένας δρόμος, ενώ στη Χανιώτη τα κύματα κάλυψαν ακόμη και τον πεζόδρομο. Ήταν τόσο τεράστια τα κύματα που και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι μου έλεγαν πως κάτι παρόμοιο δεν έχουν ξαναδεί» σημειώνει η κ. Χαλκιά.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έφτασαν τα 11 μποφόρ προκάλεσαν τρομερή θαλασσοταραχή με τα κύματα, όπως λέει η κ. Χαλκιά, να βγαίνουν μέχρι και δώδεκα μέτρα στη στεριά, ενώ επισημαίνει οι από τύχη δεν κινδύνευσε κανείς.

«Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς έχουμε ξαναζήσει, αφού το ίδιο συνέβη το 2019 και το 2021 σε ανάλογα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή» επισημαίνει η δήμαρχος.

Από αύριο κλιμάκια της τεχνικής υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στα σημεία όπου υπήρξαν ζημιές, αφού εδώ και λίγες ώρες υπάρχει ύφεση των φαινομένων, ενώ η δημοτική αρχή ζητά να ανταποκριθεί άμεσα η πολιτεία ώστε να γίνει η απαραίτητη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

