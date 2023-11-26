Ναύαγιο φορτηγού πλοίου στη Λέσβο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια της Λέσβου όπου και νωρίτερα σημειώθηκε ναυάγιο φορτηγού πλοίου.

Η σορός εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο και μεταφέρεται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Υπο δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Λέσβου, για τον εντοπισμό των ναυτικών του φορτηγού πλοίου RAPTOR με σημαία Κομόρες που βυθίστηκε υπο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας εντόπισε και διέσωσε έναν Αιγύπτιο ναυτικό μέλος του πληρώματος του πλοίου ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Στο σημείο των ερευνών συμμετέχουν συνολικά 8 παραπλέοντα σκάφη, φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα (Ένας Ινδός, έντεκα Αιγύπτιοι και δύο Σύροι) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δήλωσε αρχικά μηχανική βλάβη και στη συνέχεια μικρή κλίση του πλοίου.

Ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου mayday σε παραπλέοντα σκάφη αλλά το RAPTOR χάθηκε από τα ραντάρ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, λόγω του έντονου κυματισμού στη θαλάσσια περιοχή, το πλοίο πιθανόν να πήρε νερό στα αμπάριά του μετατοπίζοντας το φορτίο.

