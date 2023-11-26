Ένας ναυτικός του φορτηγού πλοίου RAPTOR, που βυθίστηκε ανοιχτά της Λέσβου, εντοπίστηκε και περισυνελέγη σώος από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το φορτηγό πλοίο στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα πλήρωμα μετέφερε αλάτι και είχε δήλωσε μηχανική βλάβη στις 7 το πρωί.

Στις 8:20 ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε κάποια κλίση του ενεργοποιώντας σήμα κινδύνου «mayday, mayday» σε παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια χάθηκε από τα ραντάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το πλοίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λέσβου.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Δεκέλεια της Αιγύπτου φορτωμένο με αλάτι και τελικό προορισμό το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα το πλοίο λόγω του έντονου κυματισμού -στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή επικρατούν ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι 8 μποφόρ- έβαλε νερό στα αμπάρια με αποτέλεσμα να πάρει κλίση, λόγο βαρύτερου φορτίου και να βυθιστεί.

Στην περιοχή βρίσκονται πέντε παραπλέοντα φορτηγά πλοία, ενώ έχουν αποπλεύσει τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος και έχουν απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.Έχει ενεργοποιηθεί και φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Μεταξύ των μελών του πληρώματος περιλαμβάνονται δύο υπήκοοι Συρίας, τέσσερις Ινδοί και οκτώ Αιγύπτιοι.

Πηγή: skai.gr

