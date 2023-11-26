Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων μετά την μερική εξασθένηση των ισχυρών ανέμων

Κανονικά εκτελούνται από τις απογευματινές ώρες τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και μερικής εξασθένησης των ανέμων.

Επίσης, ανοιχτές είναι και οι πορθμειακές γραμμές.

Πάντως οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

