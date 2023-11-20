Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η Διεθνής Ένωση Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS), σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των θεσμών του στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας», στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο "Grand Hyatt").

Χαιρετισμούς κατά την έναρξη του Συνεδρίου θα απευθύνουν οι κύριοι Γιάννης Πάιδας, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., Gilbert Houngbo, Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ (video), John H. Jacobs, Πρόεδρος της AICESIS, και Άδωνις Γεωργιάδης, Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά τη λήξη του Συνεδρίου θα συμμετάσχει με παρέμβασή του ο κύριος Μάκης Βορίδης, Υπουργός Επικρατείας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κοινωνικοί εταίροι και μέλη Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (ΟΚΣ) και παρόμοιων θεσμών από σαράντα (40) χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών (AICESIS, ILO, IOE, ITUC OECD, UNCTAD, UN DESA, World Econοmic Forum), καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα συζητηθούν ζητήματα όπως η καταπολέμηση των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. Θα παρουσιαστούν οι απόψεις διεθνών και περιφερειακών οργανισμών σχετικά με την πρόκληση των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της. Θα κατατεθούν εθνικές εμπειρίες για το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και των θεσμών του στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας και θα συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση αυτού του ρόλου στην προώθηση της ισότητας. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της σχετικής παγκόσμιας έρευνας των ΔΟΕ και AICESIS.

Το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης («Δήλωση των Αθηνών»).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.