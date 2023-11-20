Πάνω από 7 εκατομμύρια κλήσεις έχει εξυπηρετήσει στους 27 μήνες λειτουργίας του το 1555, ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από τον Ιούλιο του 2021 έως και τον Οκτώβριο του 2023, το 1555 είχε δεχθεί συνολικά 7.342.103 κλήσεις, από τις οποίες απαντήθηκαν οι 7.010.544, με το μέσο χρόνο αναμονής να ανέρχεται στα 9 δευτερόλεπτα (με βάση τον τελευταίο μήνα).

Από αυτές τις κλήσεις (7.010.544 ) το 99,65% έχουν απαντηθεί, είτε αμέσως είτε εντός λίγων ημερών. Το υπόλοιπο 0,35% αφορά σε προσωποποιημένα αιτήματα, τα οποία χειρίζονται ειδικές ομάδες στελεχών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.

- Ο e-ΕΦΚΑ καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεφωνημάτων, καθώς μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 4.880.375 κλήσεις πολιτών για θέματα της αρμοδιότητάς του. Το ποσοστό των επιλυμένων αιτημάτων ανέρχεται σε 99,73%.

- Για τα θέματα αρμοδιότητας της ΔΥΠΑ έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 1.054.493 κλήσεις και το ποσοστό των επιλυμένων αιτημάτων φθάνει στο 99,88%.

- Για θέματα αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΑ, έχουν απαντηθεί 785.046 κλήσεις, για θέματα Εργασιακών Σχέσεων 197.134 κλήσεις, για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 28.214 κλήσεις και για θέματα Ισότητας Φύλων/Δημογραφικής Πολιτικής 12.761 κλήσεις.

- Το 1555 έχει προωθήσει απευθείας 7.364 κλήσεις στη Γραμμή SOS 15900, για άμεση συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και 12.338 κλήσεις που αφορούν τον Προσωπικό Βοηθό για Άτομα με Αναπηρία. Επίσης, έχουν προωθηθεί 9.707 κλήσεις, οι οποίες αφορούν καταγγελίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση που σημειώνεται στη χρήση της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας 1555.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες όλων των φορέων που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία προσωποποιημένων αιτημάτων, χωρίς να απαιτείται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023 είχαν υποβληθεί 42.696 αιτήματα μέσω της ιστοσελίδας 1555.gov.gr.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τη λειτουργία του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών 1555 δήλωσε:

«Είναι πλέον ολοφάνερο πως το 1555 έχει αναδειχθεί σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο και επιτυχημένο «εργαλείο» εξυπηρέτησης των πολιτών. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας το αποδεικνύουν άλλωστε περίτρανα. Ήδη ξεπεράσαμε τις 7 εκατομμύρια κλήσεις σε μόλις 27 μήνες λειτουργίας του. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως το 99,65% των κλήσεων αυτών διεκπεραιώθηκε κάτι που υπογραμμίζει και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ανθρώπινο δυναμικό του τηλεφωνικού κέντρου του 1555 και βέβαια τους πολίτες που «αγκάλιασαν» αλλά και εμπιστεύτηκαν τόσο την πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία».

Πηγή: skai.gr

