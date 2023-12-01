Ρόδος: Ασφαλιστικά μέτρα κατά 43χρονου που κατηγορεί δύο αδελφές ότι σκότωσαν τη γάτα του

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσβολή προσωπικότητας κατέθεσαν δύο αδελφές σε βάρος 43χρονου που τις κατηγορεί ότι το περασμένο καλοκαίρι σκότωσαν τη γάτα του.

Μάλιστα όπως η 68χρονη και η 70χρονη καταγγέλλουν στην αίτησή τους, έχουν δεχτεί προσωπικές φραστικές επιθέσεις από τον 43χρονο, ενώ ο ίδιος έχει προβεί και σε ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για εκείνες, τις οποίες και παρουσιάζει ως υπεύθυνες για τον θάνατο του ζώου του. Η ανάρτηση αυτή του 43χρονου έχει γίνει στη σελίδα του Κυνοκομείου Ρόδου κι εκεί καταγγέλλεται ότι παρακινεί τα μέλη της να πάνε στις επιχειρήσεις που διαθέτουν οι δύο αδελφές και να τις προπηλακίσουν.

Συγκεκριμένα, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκε χθες, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου από τον δικηγόρο κ. Σταύρο Σκάρο και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ’ αυτή, οι δύο γυναίκες διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και κοντά τους διαμένει και ο 43χρονος, ο οποίος διατηρεί δύο σκυλιά κι αρκετές γάτες στην αυλή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της rodiaki.gr, το περασμένο καλοκαίρι (του 2023) ο 43χρονος αναζητούσε κάποιον από τη γειτονιά που του είχε σκοτώσει, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν μία από τις γάτες του. Μάλιστα ο ίδιος κάλεσε την αστυνοµία ώστε να λάβουν κατάθεση από τις δύο αδελφές, καθώς και από άλλα άτοµα που ο ίδιος θεωρούσε ύποπτα σχετικά µε το συµβάν που κατήγγειλε. Ωστόσο δεν προέκυψε σύµφωνα µε την αστυνοµία κάποια ένδειξη τέλεσης αδικήµατος από κανέναν εκ των προσώπων που θεωρούσε υπόπτους, συµπεριλαµβανοµένων και των δύο γυναικών.

Όμως στις 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, και ενώ η μία από τις δύο αδελφές πήγε να βγει από το σπίτι της και να μπει στο αυτοκίνητό της, πήδηξε τον τοίχο που χωρίζει τις κατοικίες τους και φωνάζοντας τη ρωτούσε για τον θάνατο της γάτας του και της ζητούσε να το παραδεχτεί. Παρόμοιο περιστατικό έγινε την επόμενη ημέρα με την άλλη αδελφή την οποία εξύβρισε επίσης και την πίεζε να ομολογήσει ότι είτε το έκανε η ίδια είτε ότι το έκανε η αδελφή της.

Στην ίδια αίτηση περιγράφεται επίσης και η ανάρτηση που έκανε ο 43χρονος στη σελίδα (σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης) του Κυνοκομείου όπου και «φωτογραφίζει» τις δύο αδελφές, με δεκάδες αρνητικά σχόλια για αυτές να ακολουθούν την ανάρτηση. Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν επίσης ότι ο ίδιος παρακινεί μέλη της ομάδας να μεταβούν στις επιχειρήσεις που διαθέτουν και να τις προπηλακίσουν.

«Στη συγκεκριµένη δηµοσίευση, αλλά και στα σχόλια αυτής, ο 43χρονος διαδίδει ψευδή στοιχεία για εµάς, δήθεν γνωρίζοντας ότι εµείς θανατώσαµε τη γάτα του µε σκοπό να αποσπάσει πληροφορίες από τους υπόλοιπους χρήστες του διαδικτύου και να συλλέξει τυχόν ενοχοποιητικό υλικό κατά µας, το οποίο προφανώς και δεν διαθέτει.

Επίσης παρακινεί τους υπόλοιπους χρήστες µέσω επίκλησης στο συναίσθηµα, καθώς δηλώνει ότι απειλείται από εµάς και πως δεν έχει βοήθεια από κανέναν, να µας εκδικηθούν µε κάθε τρόπο.

Λόγω των αναρτήσεών του δεχόµαστε καθηµερινώς απειλητικά τηλεφωνήµατα στην εργασία µας, επισκέψεις από δήθεν πελάτες οι οποίοι ενώπιον άλλων πελατών μας, καταφέρονται απαξιωτικά σε εμάς την πρώτη λέγοντας µου ότι “η Αστυνοµία ξέρει την αλήθεια” κ.α.», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο αδελφές.

Για τους λόγους αυτούς και ζητούν μεταξύ άλλων από το δικαστήριο με την αίτησή τους:



• Να αφαιρέσει ο 43χρονος από τον διαδικτυακό ιστότοπο “Google” και το “Tripadvisor” τις ψευδείς, κακόβουλες και συκοφαντικές κριτικές και αξιολογήσεις, τις οποίες έχει υποβάλει ο ίδιος καθώς και τα άτοµα που το έπραξαν καθ΄ υπόδειξίν του και τα οποία έχει επιστρατεύσει προς τον σκοπό αυτό και να απέχουν µελλοντικά από την υποβολή κακόβουλων σχολίων και αξιολογήσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακούς ιστότοπους.

• Να απαγορευθεί στον 43χρονο να τις πλησιάζει σε απόσταση πέραν των εκατό (100) µέτρων, ώστε να αποτραπεί η συστηµατική εξύβρισή τους κάθε φορά που τις συναντά, αλλά και το σφόδρα πιθανό ενδεχόµενο να βιαιοπραγήσει εναντίον τους.

• Να απαγορευθεί στον 43χρονο να διαδίδει εις βάρος τους τα όσα ψευδή και συκοφαντικά πράττει έως τώρα, ήτοι ότι τον απειλούν και ότι θανάτωσαν την γάτα του, αλλά και που µπορεί να επινοήσει, τα οποία εντάσσονται σε λέξεις οι οποίες αποτελούν ύβρεις καθώς και πράξεις, προσβάλλοντας έτσι την τιµή και την υπόληψη τους.

• Να απαγορευθεί στον 43χρονο να παρακολουθεί και να εµποδίζει τις δύο γυναίκες και µε αυτό τον τρόπο την ελεύθερη κίνηση στην πολυκατοικία τους.

• Να παραλείπει στο µέλλον κάθε πράξη που προσβάλλει την προσωπικότητα τους µε οποιονδήποτε τρόπο (εξύβριση, πρόκληση φόβου, να τις παρακολουθεί κ.ά.)



Για την υπόθεση έχει ζητηθεί και η έκδοση προσωρινής διαταγής από το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

