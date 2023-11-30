Την δέσμευσή του να συνεχίσει να εργάζεται για μια συμφωνία ανταλλαγής που θα επιτρέψει την έκθεση των Μάρμαρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα «ανεξάρτητα από το αν ο Ρίσι Σουνάκ συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό ή όχι», εξέφρασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν σε podcast που έκανε του Political Currency.

Ο Τζορτζ Όσμπορν, πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, δήλωσε ότι ήταν σαφές από τα γεγονότα αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση του κ. Σουνάκ δεν θα υποστήριζε μια ανταλλαγή. Ωστόσο, είπε ότι η στάση που κράτησε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ –ο οποίος συνάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα– θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για να συμβεί υπό μια μελλοντική κυβέρνηση των Εργατικών.

Επανέλαβε επίσης ότι «αναζητούμε με την ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό του μουσείου» μια ρύθμιση που θα επέτρεπε τα Γλυπτά να εκτεθούν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι προσπαθεί να καταλήξει σε μια συμφωνία όπου τα γλυπτά θα περνούν χρόνο τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, με τους «ελληνικούς θησαυρούς να έρχονται σε εμάς ως αντάλλαγμα».

«Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι που αξίζει να ερευνηθεί. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε είτε ο Ρίσι Σούνακ συναντήσει είτε όχι τον Έλληνα πρωθυπουργό. Στην πραγματικότητα, αν μη τι άλλο, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει μάλλον αυτή την εβδομάδα. Προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να λάβουμε ιδιαίτερη υποστήριξη από τη Συντηρητική Κυβέρνηση. Αλλά στην πραγματικότητα ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είπε επίσης ότι ενώ στηρίζει τις προσπάθειες του Βρετανικού Μουσείου, δεν σχεδιάζει να αλλάξει το νόμο. Και αν δεν αλλάξετε τον νόμο, τότε δεν υπάρχει καμία προοπτική σύντομα να επιστραφούν στην Ελλάδα, να επιστραφούν χωρίς τίποτα (για αντάλλαγμα), απλά να παραδοθούν, κάτι που ούτως ή άλλως δεν θα ήταν απόφαση για το μουσείο. Και, κατά τη γνώμη μου, ως πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, είναι αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους Έλληνες» είπε χαρακτηριστικά.

Το υπόλοιπο της αναφοράς του αφορούσε την ακύρωση της συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη από τον Ρίσι Σούνακ, τον οποίο επέκρινε. Σχολίασε πως συχνά στην πολιτική ο κόσμος λέει ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία, «όταν βασικά τα κάνουμε θάλασσα».

Τόνισε δε: «Δεν είναι ξεκάθαρο σε μένα γιατί το Νούμερο 10 δεν ανέμενε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να εγείρει τα Ελγίνεια Μάρμαρα». Συνέχισε σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει κάνει κάθε φορά που επισκέφθηκε τη Βρετανία και είχε και συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον.

Είπε επίσης ότι Μητσοτάκης και Σούνακ έχουν πολλά κοινά, δηλώνοντας έκπληξη για την απόφαση ακύρωσης της συνάντησης.

Ρωτώντας δε να μάθει τι έγινε, όπως ανέφερε, άκουσε «διάφορες θεωρίες»: από προσπάθεια περισπασμού της προσοχής των Τόρις από το μεταναστευτικό, μέχρι ότι ήταν προσπάθεια του πρωθυπουργού να κερδίσει ψηφοφόρους στις εκλογικές περιφέρειες του λεγόμενου «κόκκινου τείχους».

Ο κ. Όσμπορν εκτίμησε ότι οι ψηφοφόροι αυτοί, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας, δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για τα Γλυπτά, παρά μάλλον για το αν θα βρουν ραντεβού στο γιατρό πριν από τα Χριστούγεννα. Άρα, σχολίασε, δεν είναι βέβαιος ότι θα επρόκειτο για «λαμπρή στρατηγική» εκ μέρους του κ. Σούνακ.

Αν επρόκειτο απλά για αποτέλεσμα αψιθυμίας του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Τζορτζ Όσμπορν εκτίμησε ότι ο λόγος δεν ήταν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα έθιγε το θέμα των Γλυπτών, αλλά μάλλον το ότι είχε συναντήσει τον κ. Στάρμερ μια μέρα νωρίτερα.

Κατέληξε δε λέγοντας πως με την κίνησή του ο Ρίσι Σούνακ «άνοιξε την πόρτα» στον Κιρ Στάρμερ να ακολουθήσει μία «αρκετά συντριπτική γραμμή επίθεσης» στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Τετάρτης. «Ποιος ακούστηκε σαν πρωθυπουργός; Ήταν ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας για τις συζητήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό, για σημαντικά διεθνή ζητήματα».

