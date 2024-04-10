Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο λειψυδρίας το καλοκαίρι είναι οι κάτοικοι της Μυκόνου (αλλά και πολλών άλλων νησιών) καθώς, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, τα φυσικά αποθέματα νερού στο νησί στερεύουν.

Λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν στο διασημότερο ελληνικό νησί, οι εικόνες από το φράγμα στον Φωκό Μυκόνου - το οποίο υδροδοτεί μέρος του νησιού - είναι αποκαρδιωτικές: Δεν υπάρχει παρά ελάχιστο νερό, πρασινισμένο και βαλτώδες.



