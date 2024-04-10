Σε προπαρασκευαστικές συσκέψεις για την προετοιμασία των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου συμμετείχε το πρωί, στην Πυλαία και το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στην πρώτη σύσκεψη που έγινε στην Πυλαία μετείχαν διοικητές και υποδιοικητές της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πυροσβέστες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ στη δεύτερη σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο Πανοράματος έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δασάρχες, διευθυντές και επιθεωρητές δασών, προϊστάμενοι των αυτοτελών διευθύνσεων πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., του λιμεναρχείου και των εθελοντικών ομάδων κ.ά.

«Στη βόρεια Ελλάδα θα δώσουμε μάχη. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγανε τα πράγματα πέρυσι. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο τον οποίο λειτουργήσαμε συνολικά αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Αναγνωρίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος, θα είναι όμως και φέτος. Άρα πρόληψη, οργάνωση, συνεργασία, σκληρή δουλειά, χαμηλά οι τόνοι και όλοι μαζί», τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «δεν υπάρχει το περιθώριο των μικροπολιτικών αντιδικιών, άλλωστε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία είναι πολύ έξω από κόμματα και παρατάξεις» και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες της βόρειας Ελλάδας ανέφερε ότι υπάρχουν από το δάσος του Σέιχ Σου, τα περιαστικά δάση της Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική μέχρι πιο ανατολικά το κομμάτι της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς, της ανατολικής Μακεδονίας και πιο δυτικά η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι ήδη σημειώθηκαν πυρκαγιές τον Απρίλιο και μάλιστα σε υψόμετρα. «Στα Πιέρια, η πυρκαγιά ήταν πάνω από 1.500 μέτρα. Αυτό δείχνει ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί, επαναλαμβάνω, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, οργάνωση και θα δώσουμε μάχη. Μόνο αυτό μπορώ να υποσχεθώ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

