Στη σύλληψη του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου προχώρησαν αργά χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές της Μαγνησίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας για απειλή.

Το θέμα προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, όταν ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας - που βρέθηκε στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Βόλου μετά τον ξυλοδαρμό του από τον παραιτηθέντα δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Ζαχείλα - δέχτηκε φραστική επίθεση από τον δήμαρχο, ο οποίος του είπε «εσύ βάλε μυαλό».

Η φράση αυτή του Αχιλλέα Μπέου εξελήφθη ως απειλή εναντίον του Κώστα Γαργάλα και από τους δημοτικούς συμβούλους της ίδιας δημοτικής παράταξης διότι κρίθηκε ότι συμφωνούσε και κατά κάποιο τρόπο επιβράβευε την ήδη καταδικαστέα συμπεριφορά του Βασίλη Ζαχείλα.

Ο Κώστας Γαργάλας έκρινε πως με τη φράση «εσύ βάλε μυαλό» απειλείται ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του και γι' αυτό κατέθεσε μήνυση κατά του δημάρχου.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ακολούθησε όμως εντολή του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος.

Η απάντηση του Μπέου: «Το αυτόφωρο δεν τηρείται για Δημάρχους»

Την δική του απάντηση δίνει ο δήμαρχος Βόλου Αχ. Μπέος σχετικά με την σύλληψή του, σύμφωνα με το magnesianews.gr, σημειώνοντας ότι δεν συνελήφθη και πως το αυτόφωρο δεν τηρείται για Δημάρχους.

Ειδικότερα, από τον Δήμαρχο Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέο έγινε η ακόλουθη δήλωση:

«Σχετικά με τα περί δήθεν σύλληψής μου μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον μου ο γνωστός Γαργάλας, σημειώνω τα εξής:

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να υποβάλλει μήνυση για όποιο λόγο κρίνει εκείνος αναγκαίο, αναλαμβάνοντας βέβαια και τις ανάλογες ευθύνες. Είναι, όμως, επίσης βασική υποχρέωση των Εισαγγελικών Αρχών να αξιολογούν και να κρίνουν τη σοβαρότητα της κάθε μήνυσης, πριν προχωρήσουν στην όποια διαδικασία.

Στην δική μου περίπτωση θέμα σύλληψης δεν υφίσταται. Προσήλθα αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα, υπέγραψα και αποχώρησα. Άλλωστε η διαδικασία του αυτοφώρου δεν τηρείται για Δημάρχους.

Όσοι ζουν από το «επάγγελμα» της διαστρέβλωσης και της παραπληροφόρησης μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική έκθεση του αξιωματικού υπηρεσίας και να ενημερωθούν, όσο κι αν τους ενοχλεί, για την αλήθεια.

Εκτενώς, και για το θέμα αυτό, θα αναφερθώ στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσω αύριο, Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024, στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο Βόλου».

