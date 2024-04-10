Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30’ το πρωί της Τετάρτης στο μεγαλύτερο μέρος της Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport αιτία της διακοπής ήταν βραχυκύκλωμα που προκάλεσε κουνάβι στον έναν εκ των μετασχηματιστών στον Υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται πλησίον του Νοσοκομείου Λαμίας.

Αποτέλεσμα ήταν να βγει η μισή πόλη εκτός δικτύου από 5 μέχρι 20 λεπτά, καθώς η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά και μέχρι τις 06:55’ περίπου.

Η διακοπή περισσότερο έγινε αντιληπτή από τους συναγερμούς που χτύπησαν καθώς εκείνη την ώρα αρκετοί δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη για τις καθημερινές υποχρεώσεις τους.

Τα ατυχήματα στους υποσταθμούς με ζώα δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, παρά τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται. Πέρα από τα μικρά θηλαστικά, υπάρχουν και οι περιπτώσεις μεγάλων πτηνών που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν μικρό blackout.

