«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. σε αγρότες που βγήκαν με τα τρακτέρ στα Μάλγαρα- Δεν τους άφησαν να κλείσουν την Εθνική Οδό-Δείτε βίντεο

Όπως τονίζουν οι αγρότες, πρόθεσή τους δεν ήταν να κλείσουν τον δρόμο αλλά να παρατάξουν τα τρακτέρ τους συμβολικά στη γέφυρα, δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος.

Θεσσαλονίκη: «Μπλόκο» ΕΛ.ΑΣ. σε αγρότες που βγήκαν με τρακτέρ στα Μάλγαρα

Δεκάδες αγρότες βγήκαν πριν από λίγη ώρα από τον αγροτικό συνεταιρισμό των Κυμίνων, στη Θεσσαλονίκη και κινήθηκαν προς τη γέφυρα στη είσοδο των Μαλγάρων.

Εκεί συνάντησαν φραγμό από δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, πρόθεσή τους δεν ήταν να κλείσουν τον δρόμο αλλά να παρατάξουν τα τρακτέρ τους συμβολικά στη γέφυρα, δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος.

ςσςσ

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο δεν τους το επέτρεψαν αρχικά και κατόπιν διαπραγματεύσεων τους άφησαν να βάλουν τα τρακτέρ τους αερογέφυρα με τον όρο ότι δεν θα κλείσουν την Εθνικό Οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης.

“Εμείς δεν κλείνουμε τον δρόμο, τον κλείνει η Αστυνομία”, σημειώνουν από την πλευρά τους οι αγρότες.

ςδδςδ

ΠΗΓΗ: THESTIVAL- SKAIGR

