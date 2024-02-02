Αταλάντη: Oι αγρότες έκλεισαν εκ νέου την εθνική οδό

Λίγο μετά τις 14:30’ το μεσημέρι της Παρασκευής (2/2), οι αγρότες του μπλόκου της Αταλάντης, προχώρησαν σε κλείσιμο της εθνικής οδού στο ρεύμα προς Αθήνα και για μία περίπου ώρα.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί προκειμένου η κυβέρνηση να εξετάσει τα θέματα που αφορούν τόσο τη νέα καλλιεργητική περίοδο όσο και την κακή χρονιά που έκλεισε με μεγάλες ζημίες στην παραγωγή και καταστροφές στις υποδομές από φυσικά φαινόμενα.

Νωρίτερα έδωσαν το παρών, ακόμη και με τα τρακτέρ τους, έξωθεν του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, ενώνοντας τη φωνή τους με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους για να μην κλείσει η Υπηρεσία όπως προβλέπεται στον νέο δικαστικό χάρτη.

Θυμίζουμε ότι κατά μήκος του ΑΘΕ στη Στερεά Ελλάδα, υπάρχει ένα ακόμη μπλόκο με αγρότες στην περιοχή του Κάστρου με τους αγρότες και εκεί να ενισχύονται σημαντικά αντιδρώντας στα όσα «ελάχιστα» εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τους ίδιους.

