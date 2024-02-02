Από την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου του 1985, όταν οι πρώτοι επισκέπτες στην ιστορία της Agrotica πέρασαν τις πύλες της «νεογέννητης» έκθεσης, έχουν μεσολαβήσει 30 χρόνια.

Εκείνη η έκθεση του 1985, που δειλά- δειλά έκανε τα πρώτα της βήματα με 554 εκθέτες, γρήγορα μεγάλωσε και έχει πλέον εξελιχθεί σε μια εκ των σημαντικότερων διοργανώσεων για τον αγροτικό κλάδο πανευρωπαϊκά.

Το 2008, διηγείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo AE, δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, η προσέλευση επισκεπτών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ανοίξουν τις μεγάλες πλαϊνές πόρτες, από τις οποίες συνήθως περνούν τα ογκώδη εκθέματα και οχήματα, ώστε να γίνει ανεμπόδιστα η είσοδος των αγροτών που συνέρρεαν, για να δουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο. «Όταν ξεκίνησε η έκθεση, είχε τη στήριξη του υπουργείου Γεωργίας, με υπουργό τότε τον Κώστα Σημίτη. Ανέκαθεν, ήδη από το 1926, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του αγροτικού τομέα στη γενική έκθεση του Σεπτεμβρίου, που έφτανε το 30%-40%. Και τη δεκαετία του 1980, που οι κλαδικές εκθέσεις άρχισαν διεθνώς να γίνονται τάση, αποφασίστηκε η δημιουργία της Agrotica, που διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ σε συνεργασία με το υπουργείο, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) και την 'Ενωση Κατασκευαστών Αγροτικών Μηχανημάτων Βορείου Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ)» συμπληρώνει ο δρ Ποζρικίδης, σύμφωνα με τον οποίο ο «νονός» της διοργάνωσης είναι άγνωστος και πιθανώς να ήταν κάποια διαφημιστική εταιρεία.

Χθες το βράδυ, με αφορμή τα τριακοστά γενέθλια της AGROTICA, η ΔΕΘ-Helexpo AE πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο παρελθόν και στην πολυετή πορεία της έκθεσης, στο πλαίσιο επετειακής εκδήλωσης, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε κατά την εκδήλωση ο πρόεδρος της εταιρείας, Τάσος Τζήκας, η δυναμική του αγροτικού κλάδου, που ήταν παρούσα από την πρώτη διοργάνωση της ΔΕΘ το 1926, βρήκε το ιδανικό έδαφος στην AGROTICA, προκειμένου να καρποφορήσει και να αποτελέσει την πλατφόρμα επικοινωνίας των αγροτών με τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία, αλλά και ένα εφαλτήριο για συνεργασίες. Η πορεία της AGROTICA, πρόσθεσε ο δρ Ποζρικίδης, κατέδειξε το 1999 ότι ήταν αναγκαία η αποκοπή του εκθεσιακού σκέλους που αφορούσε το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο βρήκε στέγη στην έκθεση ZOOTECHNIA. Η ανάπτυξη της AGROTICA ήταν αλματώδης και το 2008 -τέσσερα χρόνια δηλαδή μετά την καθιέρωση της διοργάνωσής της ανά διετία- προσέλκυσε 1.800 εκθέτες και 120.000 επισκέπτες, καλύπτοντας κάθε διαθέσιμο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Κατά τη διάρκειά της δε συναντήθηκαν οι υπουργοί Γεωργίας των Βαλκανίων, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βαλκανική της διάσταση.

Η ανοδική της πορεία συνεχίστηκε, φτάνοντας στο αποκορύφωμα του 2020 με 2.080 εκθέτες, ενώ τότε έσπασε για πρώτη φορά και το «φράγμα» των 150.000 επισκεπτών, φτάνοντας τους 163.000. Παρά την πανδημία, η AGROTICA τον Οκτώβριο του 2022 κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες και επέστρεψε φέτος δριμύτερη με περισσότερους από 1.800 εκθέτες και 40.500 και πλέον τετραγωνικά μέτρα. Κατά την επετειακή εκδήλωση βραβεύθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, για τη διαχρονική στήριξη του υπουργείου στην AGROTICA, την οποία έχει και υπό την αιγίδα του, ενώ ο υπουργός παρέδωσε στη συνέχεια τιμητική πλακέτα στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, Maurizio Martina, αλλά και στους προέδρους των ΣΕΑΜ και ΕΚΑΓΕΜ, Σάββα Μπαλουκτσή και Παναγιώτη Φωτιάδη. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, βράβευσε στη συνέχεια τον ΣΠΕΛ, επίσης διαχρονικό υποστηρικτή της έκθεσης, στο πρόσωπο της γενικής του διευθύντριας, δρος Φωτεινής Γιαννακοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους αείμνηστους Παύλο Κοντέλλη και Γιάννη Χίγκα, που στήριξαν την AGROTICA από την πρώτη της διοργάνωση τόσο θεσμικά, όσο και έμπρακτα ,ως εκθέτες. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» δε επιφύλασσε η ΔΕΘ-HELEXPO και στους αγρότες που έχουν αγκαλιάσει την έκθεση, βραβεύοντας την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και τον β’ αντιπρόεδρό της, Χρήστο Γιαννακάκη. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσαν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά την εκδήλωση υπογραμμίσθηκε πως διαχρονικά η αγροτική καινοτομία και τεχνολογία βρίσκονταν στο επίκεντρο της AGROTICA, η οποία ήταν ανέκαθεν ενημερωμένη για όλες τις νεότερες εξελίξεις στην εκμηχάνιση της γεωργίας. Το τεράστιο ενδιαφέρον των εκθετών παραμένει αμείωτο μέχρι και σήμερα, ενώ η AGROTICA εξακολουθεί να αποτελεί την αγαπημένη έκθεση των αγροτών, προσελκύοντας σε κάθε διοργάνωση χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για του λόγου το αληθές, σήμερα, κατά την πρώτη ημέρα της AGROTICA η προσέλευση αγροτών είναι αθρόα: αγρότες από όλη τη χώρα σπεύδουν να ενημερωθούν και να δουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο τους. Γεωργικοί ελκυστήρες, μηχανήματα και εξοπλισμός κάθε είδους, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη, γεωργία ακριβείας, αειφορία και βιωσιμότητα συνυπάρχουν στα σταντ των εκατοντάδων εκθετών.

H φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει και 500 Full Hosted Buyers και εμπορικούς επισκέπτες με ομαδικές αποστολές από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Aπό τους 500 εμπορικούς επισκέπτες οι 37 είναι μεμονωμένοι Full Hosted Buyers, που προέρχονται από 16 χώρες και οι υπόλοιποι είναι από ομαδικές αποστολές. Η επετειακή 30η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA» μετρά 1.804 εκθέτες (άμεσους και έμμεσους) από 49 χώρες και πάνω από 40.500 τ.μ. εκθεσιακού χώρου. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη στήριξη της ΕΚΑΓΕΜ, του ΣΕΑΜ και του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ). Το ωράριο της AGROTICA είναι την Παρασκευή και την Κυριακή 10:00 με 19:00 και το Σάββατο 10:00 με 20:00.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Zero Waste Expo AGROTICA» εκθέτες και επισκέπτες συστήνεται να αναλάβουν ενεργό δράση, τοποθετώντας τα απορρίμματά τους στους ειδικούς κάδους διαλογής με διακριτή σήμανση, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ορθή εναπόθεση τόσο των ανακυκλώσιμων υλικών όσο και των οργανικών αποβλήτων. Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες: ανακυκλώσιμα υλικά (αντικείμενα από καθαρό χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο), οργανικά (υπολείμματα φαγητού χωρίς συσκευασία) και μη ανακυκλώσιμα._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

