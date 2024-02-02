ΣτΕ: Συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 148/2024 απόφασή της (πρόεδρος η Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ευσταθία Σκούρα), έκρινε ότι η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, δεν παραβιάζει τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 17, 25 παρ. 1 και 78 του Συντάγματος, τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου, την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Και κρίθηκε συνταγματική η επιβολή του επίμαχου τέλους, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω του χαμηλού ύψους του (ανέρχεται στα 650 ευρώ ετησίως), την πρόβλεψη εξαιρέσεων στον νόμο και το μαχητό χαρακτήρα του τεκμηρίου, ώστε να απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχει πράγματι κτηθεί το αντίστοιχο εισόδημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

