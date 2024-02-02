Αγροτικό συλλαλητήριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο εν μέσω της 30ης- επετειακής- Agrotica. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, και δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο εντός του εκθεσιακού κέντρου. Το «παρών» στο αυριανό συλλαλητήριο αναμένεται να δώσουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα.

Aγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από χθες οπότε και άνοιξε τις πύλες της η 30η Agrotica, έχουν σταθμεύσει με 300 τρακτέρ πάνω στο πεζοδρόμιο του νότιου τόξου της ΔΕΘ, ενώ οι αλιείς παραμένουν με τα καΐκια τους στον όρμο της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις διεκδικήσεις του κλάδου.

Οι αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει όλες τις προηγούμενες ημέρες, δηλώνοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «δεν υπάρχει γυρισμός εάν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας». Πραγματοποιούν διαρκείς συνελεύσεις, με στόχο να επανακαθορίσουν την επόμενή τους κίνηση.

Συμβολικός αποκλεισμός της νότιας πύλης της ΔΕΘ νωρίτερα

Σε συμβολικό αποκλεισμό μισής ώρας, της νότιας πύλης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, προχώρησαν ομάδες αγροτών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών και λέγοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «εμείς περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε τεκμηριωμένες λύσεις και όχι ανακοινώσεις επιδερμικού χαρακτήρα».

«Θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν, θέλουμε πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης από το Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης και σημειώνει, μεταξύ άλλων, «ζητάμε αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία». Αναφέρει, παράλληλα, ότι «η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο δεν ικανοποιεί κανέναν στον πρωτογενή τομέα».

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο πρωτογενής τομέας και τα προβλήματά του δεν περιορίζονται στη Θεσσαλία. Υπογραμμίζουν ότι προφανώς και ορθά ενισχύονται επιπρόσθετα οι πληγείσες περιοχές της χώρας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο δηλώνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι όλη η Ελλάδα και όλοι οι επιμέρους κλάδοι του».Πολλοί μάλιστα λένε πως «τώρα είναι που αρχίζει ο πραγματικός μας αγώνας, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω».

Για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Χατζηπαραδείσης εκπροσωπώντας τους συμμετέχοντες στις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Θεσσαλονίκη, σημειώνει: «Όλα όσα ανακοίνωσε αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ακουμπούν καν τα πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα του πρωτογενή τομέα και τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν θα σβήσουμε και θα φύγουμε από την ελληνική γη, χρεωμένοι και άνεργοι».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

