Στον πόλεμο για το λαθρεμπόριο καυσίμων και στις σκοτεινές διαδρομές του πακτωλού χρημάτων που αποδίδει η πώληση νοθευμένης βενζίνης από δίκτυα πρατηρίων φαίνεται να οδηγεί η έρευνα για τη δολοφονία από εκτελεστές του 44χρονου νονού της Greek Mafia, Βαγγέλη Ζαμπούνη, ή πιο γνωστό στα κυκλώματα της μαφίας, «Ζαμπόν».

Όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος για την ηγεσία του κυκλώματος της Greek Mafia, που φαίνεται να έχει στρέψει τη βασική της δραστηριότητα στη διακίνηση νοθευμένης βενζίνης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Η δολοφονία του Ζαμπούνη ήταν η 5η τα τελευταία χρόνια που φαίνεται να σχετίζεται με το λαθρεμπόριο νοθευμένης βενζίνης, καθώς ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και τα κέρδη ανυπολόγιστα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα της Greek Mafia λειτουργεί οργανωμένα και συνεργάζεται με υποστηρικτικά δίκτυα εκτός Ελλάδας. Όπως φαίνεται, ελέγχουν ένα μεγάλο δίκτυο μέσω του οποίου μεταφέρουν χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Με μικρότερα βυτιοφόρα μεταφέρουν τη νοθευτική ουσία στα πρατήρια που έχουν στην κατοχή τους. Το κόστος για την αγορά των χημικών διαλυτών είναι πολύ μικρό, ενώ οι τιμές διάθεσης της βενζίνης είναι πολυ υψηλές, με αποτέλεσμα τα κέρδη να είναι τεράστια.

Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν εκτελεστεί 25 συμβόλαια θανάτου. Οι πέντε τελευταίες δολοφονίες φέρονται να σχετίζονται με το λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς οι δολοφονηθέντες περιγράφονται ως σκιώδεις ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων.

Οι «εντολείς» φέρονται να χρησιμοποιούν μεγάλη εταιρεία πληρωμένων δολοφόνων που εδράζονται σε ξένες χώρες. Οι εκτελεστές του Ζαμπούνη εκτιμάται από την αστυνομία ότι ταξίδεψαν στην Ελλάδα από χώρα της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εντολής τους, το πιθανότερο είναι να διέφυγαν εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αντίτιμο για κάθε συμβόλαιο θανάτου κυμαίνεται από κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, έως και 250.000 ευρώ ανάλογα την περίπτωση.

Η αστυνομία εξετάζει όλες τις λεπτομέρειες από τη δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη και τις συσχετίζουν με στοιχεία από προηγούμενες περιπτώσεις, ώστε να βρουν κοινά σημεία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.