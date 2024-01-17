Ένοχοι πρώην προϊστάμενοι του ΟΣΕ για τον θάνατο από ηλεκτροπληξία 15χρονου από τα καλώδια ηλεκτροκίνησης στη Λάρισα

«Μελετώντας τη δικογραφία προκύπτει πως η λειτουργία του ΟΣΕ αποτελεί μια μικρογραφία της δημόσιας διοίκησης. Ο ΟΣΕ θα μπορούσε να έχει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά έχει τα χάλια που ξέρουμε όλοι με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών. Είναι κρίμα, είναι τραγικό θα μπορούσε να είναι και για γέλια ένας κανονισμός λειτουργίας να καταλήγει σε πομφόλυγα και αυτή η διαχείριση να έχει δυστυχέστατα αποτελέσματα» τόνισε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας της έδρας, προτείνοντας την ενοχή δύο πρώην προϊσταμένων Διευθύνσεων Λάρισας του ΟΣΕ.

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ κρίθηκαν ένοχα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας όπου παραπέμφθηκαν κατηγορούμενα για ανθρωποκτονία από αμέλεια με αφορμή και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονονου μαθητή, Κωνσταντίνου Μπαμπανιάρη, ο οποίος «κεραυνοβολήθηκε» από τις εναέριες γραμμές ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ στον Εμπορικό Σταθμό του Μεζούρλου, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2017.

Με το δικαστήριο, όπως και πρωτόδικα, να επιβάλει ποινή φυλάκισης 18 μηνών (με τριετή αναστολή) στα δύο πρώην στελέχη, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων ως προς τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας, μια απόφαση που (σ.σ. όπως και πρωτόδικα) κατέρριψε έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς πως δεν ευθύνεται ο ΟΣΕ για την τραγική εξέλιξη, αλλά η ευθύνη ανήκε στον… ίδιο τον 15χρονο που βρέθηκε σε απαγορευμένη περιοχή.

Με τον εισαγγελέα της έδρας, υπογραμμίζοντας τα «δυστυχέστατα αποτελέσματα» από τη διαχείριση του ΟΣΕ να καταρρίπτει το επιχείρημα περί μη ευθύνης των στελεχών του ΟΣΕ και σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το παιδί δεν είχε καμιά δουλειά να βρεθεί εκεί, αλλά βρέθηκε τελικά» να υπογραμμίζει ότι «οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη, όπως αποτυπώθηκε και πρωτόδικα».

Την ίδια διάσταση είχε θίξει πρωτόδικα και η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας που αναρωτήθηκε «έχει ευθύνη το παιδί και δεν έχει ευθύνη μια ΑΕ;», προσθέτοντας ότι «όπου ο ΟΣΕ καλείται να αναλάβει κάποια ευθύνη, την επέρριψε είτε στον ανήλικο – είτε στην στρατιωτική αρχή».

