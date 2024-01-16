Πιθανόν οι εκτελεστές του 44χρονου «Ζαμπόν» να είναι Βαλκάνιοι, εκτιμά η αστυνομία, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ».

«Πιθανόν να είναι βαλκάνιοι εκτελεστές»

«Πιο πιθανό να είναι βαλκάνιοι εκτελεστές, υπήρχε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο από το Μιλάνο, όλο αυτό δείχνει μία οργάνωση. Για τον επαγγελματισμό τους ωστόσο αμφιβάλλω, κάποιος τους ενημερώνει ότι βρίσκεται εκεί ο 44χρονος και έπειτα οι δράστες μεταβαίνουν στο σημείο», δήλωσε

«Πολλοί ήθελαν τον «Ζαμπόν» νεκρό, είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν να τον εκτελέσουν, o ίδιος ήταν ψιλιασμένος, καθώς είχε μέσα στο τσαντάκι του ένα Glock και στο αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ».

Ο κ. Καλλιακμάνης αναφέρθηκε στο πιθανό σενάριο ο 44χρονος να ξέφευγε της επίθεσης: «Αν ο 44χρονος κατάφερνε να ξεφύγει, εντός του 2024 θα είχαμε πολλά συμβόλαια θανάτου γιατί όλοι ήξεραν ότι ήταν από τους πιο σκλρούς»

«Δεν υπήρχε επαγγελματισμός»

Σχετικά με τον επαγγελματισμό των δραστών ο ίδιος δήλωσε: Θεωρώ ότι δεν υπήρξε επαγγελματισμός καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχουν πολλές κάμερες, φαίνεται πως οι δράστες δεν έκαναν σενάρια για το πως θα προσεγγίσουν τον στόχο», τόνισε

