Μια πρωτόγνωρη δωρεά, δείγμα αγάπης και προσφοράς για τη γενέθλια πόλη έλαβε σάρκα και οστά τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, δείγμα πως σε μια εποχή ατομικισμού, αποξένωσης και ιδιώτευσης, υπάρχουν ακόμα ευεργέτες σε αυτήν την πόλη που αξίζει να τιμηθούν και να αποτελέσουν παράδειγμα!

Πρόκειται για την Κυρία (με Κ κεφαλαίο) Μαρία Λυριτζάκη, με καταγωγή από το Πετροκέφαλο (από τον πατέρα της) και τις Αρχάνες (από την μητέρα της), που έβαλε σκοπό ζωής να προσφέρει πίσω, με δωρεές και παραχωρήσεις, ότι η κοινωνία απλόχερα της έδωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Διδάκτωρ Αρχαιολογίας η ίδια, ενώ ο σύζυγος της βρέθηκε στα πιο ψηλά αξιώματα - για χρόνια στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών. Η Μ. Λυριτζάκη αγάπησε κάθε τι που είχε αξία και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σύμβολο πολιτισμού για την αγαπημένη της πατρίδα.

"Διαμεσολαβητής" σε αυτήν τη σχέση με την πατρίδα της ο αρχιτέκτονας μηχανικός Ηρακλής Πυργιανάκης, ένας επίσης ρέκτης του Πολιτισμού, ο οποίος ήταν εκείνος που πληροφορήθηκε ότι το νεοκλασικό της οδού Θεσσαλονίκης στο κέντρο του Ηρακλείου, αναζητούσε αγοραστή.

Νεοκλασικό δωρεά

Το ταλαιπωρημένο οίκημα είχε αγοραστεί για να γίνει ξενοδοχείο - μπουτίκ, η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε και τότε βρέθηκε ως "μάνα εξ ουρανού" η κ. Μαρία!

Όταν ενημερώθηκε πως το ιστορικό οίκημα αναζητεί νέο ιδιοκτήτη, αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά του (μια αγορά που ξεπέρασε τις 520.000 ευρώ), ενώ ανέλαβε τις μελέτες για την ανακαίνιση του όπως και τη συντήρηση του!

Μάλιστα το πρωτότυπο ως γεγονός είναι πως για πρώτη φορά στα χρονικά ένας ευεργέτης κάνει ταυτόχρονα μια αγορά για δωρεά και παράλληλα αναλαμβάνει και τη διαδικασία παραχώρησης. Μοναδικό της όρος να στεγαστεί στο μοναδικής αξίας ακίνητο το Ωδείο της πόλης του Ηρακλείου και γενικότερα να στεγάσει υποδομές πολιτισμού, όπως για παράδειγμα να γίνει η έδρα της Ορχήστρας Νέων Κρήτης.

Ένα ακίνητο... Μια ολόκληρη ιστορία

Ποιο είναι όμως το ακίνητο για το οποίο γίνεται λόγος; Ποια είναι η ιστορία που κρύβουν οι τοίχοι και τα υπόγεια του; Αξίζει να τη μνημονεύσουμε!

Πρόκειται για ένα κτήριο 254 τετραγωνικών μέτρων, 165 στο ισόγειο και 136 τετραγωνικών στον πρώτο όροφο. Κρίθηκε διατηρητέο το 1964 και μέσα σε αυτό, στο ισόγειο του, υπάρχει τμήμα του ναού του Αγίου Παύλου του Τάγματος των Σερβιτών, που χρονολογείται από το 1501.

Στη συνέχεια ο ναός "μεταφέρθηκε" στο τάγμα των Δομινικανών, πριν γίνει κατοικία από τους Τούρκους κατακτητές.

Διαθέτει δεξαμενή νερού ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα τείχη που το περικλείουν. Μάλιστα η κ. Λυριτζάκη

- που δεν είναι άγνωστη ως δωρήτρια στο Ηράκλειο καθώς έχει αγοράσει και έχει ανακαινίσει το παλιό σπίτι του δημάρχου Ηρακλείου Κρασαδάκη στο Πετροκέφαλο, όπου σήμερα στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες - έχει στείλει ήδη τα χρήματα για να γίνουν οι μελέτες και να εκδοθεί η άδεια οικοδομής, ενώ σήμερα (Δευτέρα) το πρωί, σε ειδική τελετή στη Λότζια, θα υπογραφεί η δωρεά ανάμεσα σε εκπροσώπους της δωρήτριας και τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό.

Μιλώντας στο Cretalive ο αρχιτέκτονας μηχανικός Ηρακλής Πυργιανάκης, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την μεγάλη αυτή προσφορά της Μαρίας Λυριτζάκη, επισημαίνοντας παράλληλα την ιδιαίτερη σημασία της πράξης της.

"Αξίζουν και με το παραπάνω τα συγχαρητήρια στην δωρήτρια. Σε μια εποχή που τη χαρακτηρίζει η βία και η αποκτήνωση και στην προσπάθεια απόκτησης χρημάτων, καταπατώνται οι ανθρώπινες αξίες, βρίσκονται άνθρωποι που μας θυμίζουν ότι δεν έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Και μας φέρνουν στο νου τους παλαιούς μεγάλους δωρητές, που βοήθησαν να σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα" ανέφερε ο κ. Πυργιανάκης.





