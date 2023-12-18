Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
Συγκεκριμένα:
-Στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά
-Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου
- Στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
- Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα στο σημείο και
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κόσμά προς την Καλαμακίου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.