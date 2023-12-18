Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στην λεωφόρο Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών - Προβλήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού

Αναλυτικά που υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα

UPDATE: 10:17
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα:

-Στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά

-Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου

- Στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

- Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα στο σημείο και 

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κόσμά προς την Καλαμακίου

