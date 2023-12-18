Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση αλλά και στη συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Με πήρε μια μέρα να με ευχαριστήσει που είχα κάνει εκείνο το σποτ για τον κορωνοϊό, μου έδωσε και το τηλέφωνό του και μου είπε όποτε τον χρειαστώ να τον πάρω. Ήμουν ένα βράδυ με φίλους και βλέπουν στο ίντερνετ ότι υπάρχει μία ομάδα Ελλήνων φοιτητών που ήταν εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο. Μου λένε: παρ’ τον αφού έχεις τον αριθμό του, δεν χάνεις κάτι. Τον πήρα 11 η ώρα το βράδυ και μου λέει: Είναι ήδη ενήμερος ο Χαρδαλιάς, θα σε ενημερώσω τι θα κάνουμε», είπε μιλώντας στην εκπομπή «»Δύο στις 10».

«Με έχει πείσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν του το ‘χα»

«Είμαι αρκούντος απογοητευμένος από την Αριστερά. Παραμένω Αριστερός χωρίς να περιμένω ότι θα έρθει κάποτε μία Αριστερά που όλοι ονειρευόμαστε. Με έχει πείσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν του το ‘χα», συμπλήρωσε.

Όσο για την πορεία του στην τηλεόραση ως παρουσιαστής δήλωσε: «Δεν μου λείπει το κομμάτι της παρουσίασης, ποτέ δεν μου έλειπε, δεν ήταν κάτι που το ήθελα. Έγινε από μόνο του, έτυχε. Μου είχε έρθει μία πολύ μεγάλη εφορία και ήρθαν εκείνο το βράδυ στο θέατρο δύο άνθρωποι από το MEGA και μου λένε: έχουμε τρεις ακόμη μήνες πληρωμένα δικαιώματα για τις Κόντρες, που τις είχε κάνει ο Βλάσσης. Θέλεις να το συνεχίσεις; Τους λέω: παιδιά, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα αλλά μου ήρθε αυτό το ποσό από την εφορία, οπότε αν μπορείτε να μου τα δώσετε, θα το κάνω»

