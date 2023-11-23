Μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας - Μάλτας

Μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας υπέγραψε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη με τον ομόλογό της, Clayton Bartolo σε ειδική τελετή στη Βαλέτα όπου πραγματοποιήθηκε το 7ο Mediterranean Tourism Forum.

Για την επίτευξη των στόχων του μνημονίου κατανόησης συμφωνήθηκε ένα κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) Θεσμική συνεργασία

β) Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας

γ) Ενημέρωση για τουριστικές επενδύσεις

δ) Τουριστική προβολή

ε) Επαγγελματική τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

στ) Συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο γαστρονομικός και o οινοτουρισμός, ο γαμήλιος τουρισμός, καθώς και ο τουρισμός που προκαλείται από ταινίες είναι οι κύριοι τομείς ειδικού ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν για συνέργειες και αμοιβαία μάθηση.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του τουρισμού για την ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών και για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

