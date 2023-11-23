Κομισιόν: Στήριξη 43,1 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές

Χρηματοδότηση 43,1 εκατ. ευρώ για στήριξη των Ελλήνων αγροτών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για μέτρο στήριξης ύψους 51,7 εκατ. ευρώ για την άμεση στήριξη Ελλήνων και Σλοβένων αγροτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Προερχόμενα από το αγροτικό αποθεματικό 2024, 43,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα και 8,6 εκατ. ευρώ στη Σλοβενία.

Τα ποσά που παρουσιάστηκαν σήμερα λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις των γεωργικών ζημιών από τη Σλοβενία και την Ελλάδα, μαζί με την αντίστοιχη βαρύτητα αυτών των δύο χωρών στον αγροτικό τομέα τής ΕΕ, με βάση τα μερίδιά τους στις άμεσες πληρωμές της ΚAΠ. Επιπλέον, εξετάστηκε η ανάγκη διατήρησης επαρκών πόρων στο γεωργικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων κατά τους υπόλοιπους μήνες του 2023 και το 2024.

Οι εθνικές αρχές της Ελλάδας και της Σλοβενίας θα διανείμουν απευθείας τη βοήθεια στους αγρότες για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές απώλειες, ενώ οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαΐου 2024. Και οι δύο χώρες θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων υπολογισμού τής ενίσχυσης, τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγηση και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης. Οι δύο χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ έως και 200% με εθνικούς πόρους.

Το σχέδιο της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και της μεθοδολογίας για τη χορήγηση στήριξης, θα συζητηθεί με διαφανή τρόπο με τα κράτη μέλη, τα οποία θα ψηφίσουν για τον εκτελεστικό κανονισμό σε συνεδρίαση της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών στις 30 Νοεμβρίου. Εφόσον εγκριθεί θα τεθεί σε ισχύ ταχέως, ώστε οι εθνικές διοικήσεις της Ελλάδας και της Σλοβενίας να μπορούν να το εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση.

Τον Ιούνιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 15,8 εκατ. ευρώ και 1,2 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Σλοβενία, αντίστοιχα. Αυτά τα κεφάλαια προήλθαν από το γεωργικό αποθεματικό 2023, το οποίο στοχεύει στη στήριξη των κρατών μελών που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και μακροοικονομικές προκλήσεις την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η υποστήριξη της Σλοβενίας και της Ελλάδας στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη των κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και 2021-2027.

Για την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα διέθεσε 325 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που σχετίζονται με μέτρα και κινδύνους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δέσμευσε επιπλέον 727 εκατ. ευρώ ειδικά για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει εκτίμησης ζημιών που υποβάλλεται εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία της πρώτης ζημίας. Τόσο η Σλοβενία όσο και η Ελλάδα υπέβαλαν τις αιτήσεις τους για υποστήριξη του ΤΑΕΕ, οι οποίες αξιολογούνται επί του παρόντος από την Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

