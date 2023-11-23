Συνελήφθη 37χρονος που αυνανιζόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (21/11) ένας 37χρονος άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος αυνανιζόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή του έπειτα από σχετικό τηλεφώνημα.

