Συνελήφθη 37χρονος που αυνανιζόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (21/11) ένας 37χρονος άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος αυνανιζόταν σε εστιατόριο στην Κηφισιά.
Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή του έπειτα από σχετικό τηλεφώνημα.
Πηγή: skai.gr
