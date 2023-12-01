Κάθετα αντίθετος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εμφανίστηκε από την Πάτρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Ενώπιον εκατοντάδων προσκεκλημένων στο καθιερωμένο γεύμα με αφορμή την εορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου ο Μητροπολίτης δήλωσε πως “κάτι τέτοιο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους” στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.

Η αναφορά του έγινε ενώπιον εκπροδώπων της κυβέρνησης του πολιτικού κόσμου και πολλών Μητροπολιτών.

