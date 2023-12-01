Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εντός του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά στον Βύρωνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 1, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.