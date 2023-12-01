Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Βύρωνα

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική

φωτιά σε διαμέρισμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εντός του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

