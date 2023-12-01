Στο πρακτορείο που βρίσκεται στην πλατεία Λαζαράκη στην Αμαλιάδα κατατέθηκε το τυχερό δελτίο που κέρδισε το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ο τυχερός ή η τυχερή που κατέθεσε το δελτίο με απλή συμμετοχή έξι στηλών - δηλαδή με μόλις τρία ευρώ - κερδίζει το ποσό των 7.116.585,95 ευρώ.

Στην Αμαλιάδα, αναζητούν όλοι τον υπερ-τυχερό ο οποίος ξύπνησε σήμερα ζάπλουτος.

Συγκεκριμένα... ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη χθεσινή διαλογή της 2682ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €7.116.585,95.

Επίσης, ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 2η κατηγορία (5) το οποίο κερδίζει το ποσό των €125.497,93.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής είναι 600.000ευρώ.

Πηγή: skai.gr

