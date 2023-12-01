Διήμερη επίσκεψη στα Χανιά πραγματοποιεί από σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις εορτασμού της 110ης επετείου από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Το σημερινό πρόγραμμα της κυρίας Σακελλαροπούλου περιλάμβανε το μεσημέρι ιδιωτική επίσκεψη σε επιχείρηση του νομού Χανίων και το απόγευμα επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της πινακοθήκης όπου φιλοξενείται η έκθεση του Κωνσταντίνου Βολανάκη «Νόστος της θάλασσας, έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». Πρόκειται για 57 ελαιογραφίες του «πατέρα της ελληνικής θαλασσογραφίας» οι οποίες θα εκτίθενται στην πινακοθήκη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

