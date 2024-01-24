Στον εντοπισμό μιας πολύ μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες που εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή, ένας γάμος που διοργανώθηκε με κάθε πολυτέλεια και γέμισε με αναρτήσεις το διαδίκτυο. Η προβολή του γάμου ενεργοποίησε το ειδικό λογισμικό και την ομάδα ελεγκτών της ΑΑΔΕ, που σκανάρει τα social media. Με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου, οι ελεγκτές άρχισαν να εντοπίζουν έναν, έναν, τους συντελεστές του γάμου και της δεξίωσης, που ακολούθησε.

Έτσι, έβαλαν στο μικροσκόπιο και βρήκαν στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ τα παρακάτω:

Ο γνωστός τραγουδιστής , που τραγούδησε στο party του γάμου, δεν διαβίβασε μέσω του myDATA τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Επιπλέον, βρέθηκε, τα προηγούμενα χρόνια να δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 10.000 ευρώ , όταν, στην προσωπική του σελίδα στο facebook, υπάρχει πλήθος εμφανίσεών του σε νυχτερινά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

, που τραγούδησε στο party του γάμου, Επιπλέον, , όταν, στην προσωπική του σελίδα στο facebook, υπάρχει πλήθος εμφανίσεών του σε νυχτερινά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Το πρόσωπο που ανέλαβε το σχεδιασμό του γάμου (wedding planner) - που αυτοπροβάλλεται ως planner επωνύμων και ότι συμμετέχει σε εταιρεία που οργανώνει γαμήλιες δεξιώσεις και βαπτίσεις, δεν συμμετέχει φορολογικά σε κάποια επιχείρηση , ούτε έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης. Ουσιαστικά, λειτουργεί επαγγελματικά μέσω της επιχείρησης συγγενικού προσώπου, το αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας έχει να κάνει με την διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων. Πάντως, δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί παραστατικό για τις υπηρεσίες σχεδιασμού της γαμήλιας δεξίωσης. Το εν λόγω πρόσωπο δεν δηλώνει καθόλου έσοδα, ούτε από μισθωτές υπηρεσίες. Το συγγενικό πρόσωπο δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 20.000 για το 2022.

- που αυτοπροβάλλεται ως planner επωνύμων και ότι συμμετέχει σε εταιρεία που οργανώνει γαμήλιες δεξιώσεις και βαπτίσεις, , ούτε έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης. Ουσιαστικά, λειτουργεί επαγγελματικά μέσω της επιχείρησης συγγενικού προσώπου, το αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας έχει να κάνει με την διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων. Πάντως, δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί παραστατικό για τις υπηρεσίες σχεδιασμού της γαμήλιας δεξίωσης. Το εν λόγω πρόσωπο δεν δηλώνει καθόλου έσοδα, ούτε από μισθωτές υπηρεσίες. Το συγγενικό πρόσωπο δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 20.000 για το 2022. Η εταιρεία νυφικών δεν φαίνεται να έχει εκδώσει παραστατικό για τα ρούχα , που έφτιαξε. Για το διάστημα που έγινε ο γάμος, προκύπτει έκδοση δέκα αποδείξεων, μέσου ποσού 300 ευρώ, αξία που γενικά απέχει μακράν και από αυτή μιας ημερήσιας ενοικίασης. H ίδια εικόνα (μάλιστα με ακόμη μικρότερα μέσα μεγέθη) επικρατεί για το σύνολο του έτους, τη στιγμή που από την σελίδα της στο facebook προκύπτει η παροχή ενδυμάτων σε πλήθος γάμων και βαπτίσεων με εμφανώς διαφορετικό προϋπολογισμό. H επιχείρηση έχει συσσωρευμένες ζημιές άνω των 160.000 ευρώ, από το 2018 και μετά.

, που έφτιαξε. Για το διάστημα που έγινε ο γάμος, προκύπτει έκδοση δέκα αποδείξεων, μέσου ποσού 300 ευρώ, αξία που γενικά απέχει μακράν και από αυτή μιας ημερήσιας ενοικίασης. H ίδια εικόνα (μάλιστα με ακόμη μικρότερα μέσα μεγέθη) επικρατεί για το σύνολο του έτους, τη στιγμή που από την σελίδα της στο facebook προκύπτει η παροχή ενδυμάτων σε πλήθος γάμων και βαπτίσεων με εμφανώς διαφορετικό προϋπολογισμό. H επιχείρηση έχει συσσωρευμένες ζημιές άνω των 160.000 ευρώ, από το 2018 και μετά. Το κτήμα, που έγινε ο γάμος, έχει εκδώσει ένα παραστατικό ύψους 3.000 ευρώ την ημερομηνία τέλεσης του γάμου . Από το 2019, που έκανε έναρξη η επιχείρηση, έχει συσσωρεύσει ζημιές άνω των 200.000Euro (κάθε της χρήση είναι ζημιογόνος). Εμφανίζεται να ενοικιάζει ακίνητο, με ετήσιο μίσθωμα που ξεπερνά τις 55.000 ευρώ.

που έγινε ο γάμος, . Από το 2019, που έκανε έναρξη η επιχείρηση, έχει συσσωρεύσει ζημιές άνω των 200.000Euro (κάθε της χρήση είναι ζημιογόνος). Εμφανίζεται να ενοικιάζει ακίνητο, με ετήσιο μίσθωμα που ξεπερνά τις 55.000 ευρώ. Η ατομική επιχείρηση παρασκευής της γαμήλιας τούρτας φαίνεται να εξέδωσε ένα παραστατικό 1.000Euro , που, λόγω ημερομηνίας έκδοσης, είναι ενδεχόμενο να σχετίζεται με το γάμο. Ωστόσο, πρόκειται για επιχείρηση παρασκευής cupcakes και ιδιαίτερα εντυπωσιακών/θεματικών γλυκών και τουρτών για γενέθλια, γάμους και βαπτίσεις, που παρά την έντονη αναγνωρισιμότητα της μέσω της παρουσίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει εμφανίσει ποτέ κέρδη από τη λειτουργία της και μετά, αλλά αντιθέτως συσσωρεύει ζημιές, άνω των 300.000 ευρώ. Σε κάθε φορολογική δήλωση εισοδήματός της από το 2019 και μετά, για να δικαιολογηθούν οι δαπάνες του φυσικού προσώπου, είτε έχει συμπληρωθεί ο κωδικός της ανάλωσης κεφαλαίου, είτε ο κωδικός της πώλησης περιουσιακών στοιχείων / λήψης δανείων, είτε και οι δύο μαζί.

, που, λόγω ημερομηνίας έκδοσης, είναι ενδεχόμενο να σχετίζεται με το γάμο. Ωστόσο, πρόκειται για επιχείρηση παρασκευής cupcakes και ιδιαίτερα εντυπωσιακών/θεματικών γλυκών και τουρτών για γενέθλια, γάμους και βαπτίσεις, που παρά την έντονη αναγνωρισιμότητα της μέσω της παρουσίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει εμφανίσει ποτέ κέρδη από τη λειτουργία της και μετά, αλλά αντιθέτως συσσωρεύει ζημιές, άνω των 300.000 ευρώ. Σε κάθε φορολογική δήλωση εισοδήματός της από το 2019 και μετά, για να δικαιολογηθούν οι δαπάνες του φυσικού προσώπου, είτε έχει συμπληρωθεί ο κωδικός της ανάλωσης κεφαλαίου, είτε ο κωδικός της πώλησης περιουσιακών στοιχείων / λήψης δανείων, είτε και οι δύο μαζί. Η επιχείρηση, που παρείχε τα σερβίτσια της δεξίωσης , δεν έχει ταμειακή, ούτε διαβιβάζει στοιχεία μέσω myDΑΤΑ . Δεν προκύπτει λοιπόν η διαβίβαση κάποιου παραστατικού που να σχετίζεται με την γαμήλια δεξίωση. Για το 2022 εμφάνισε τζίρο κάτω των 6.000 ευρώ και ζημιά περίπου 9.000 ευρώ, τη στιγμή που από τη σελίδα της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει ότι έχει αναλάβει το υψηλής αισθητικής «art de la table» σε πλήθος δεξιώσεων.

, . Δεν προκύπτει λοιπόν η διαβίβαση κάποιου παραστατικού που να σχετίζεται με την γαμήλια δεξίωση. Για το 2022 εμφάνισε τζίρο κάτω των 6.000 ευρώ και ζημιά περίπου 9.000 ευρώ, τη στιγμή που από τη σελίδα της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει ότι έχει αναλάβει το υψηλής αισθητικής «art de la table» σε πλήθος δεξιώσεων. Το κομμωτήριο, που επιμελήθηκε το χτένισμα της νύφης , δεν έχει φορολογικό μηχανισμό. Από το MyDATΑ, προκύπτουν μόνο κάποια τιμολόγια προς επιχειρήσεις, άρα και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν ενδείξεις τιμολόγησης των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν στην νύφη. Οι ιστοσελίδες που διατηρεί η επιχείρηση στα social media περιέχουν πλήθος από χτενίσματα γάμων, που έχει αναλάβει η επιχείρηση. Οι φορολογικές της δηλώσεις, κατά την τελευταία τριετία, δεν εμφανίζουν έσοδα.

, Από το MyDATΑ, προκύπτουν μόνο κάποια τιμολόγια προς επιχειρήσεις, άρα και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν ενδείξεις τιμολόγησης των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν στην νύφη. Οι ιστοσελίδες που διατηρεί η επιχείρηση στα social media περιέχουν πλήθος από χτενίσματα γάμων, που έχει αναλάβει η επιχείρηση. Οι φορολογικές της δηλώσεις, κατά την τελευταία τριετία, δεν εμφανίζουν έσοδα. Η ατομική επιχείρηση που ανέλαβε το μακιγιάζ της νύφης δεν φαίνεται να έχει εκδώσει παραστατικό για τις υπηρεσίες της. Διατηρεί προσωπική ιστοσελίδα, από την οποία προκύπτει μια τελείως άλλη εικόνα για το πραγματικό ύψος των εσόδων της, ενώ από την σελίδα της στο Instagram προκύπτουν πάρα πολλές δουλειές που έχει αναλάβει στο παρελθόν. Στην προσωπική της σελίδα εμφανίζει δείγματα δουλειάς της από 15 γάμους (έχουν τελεστεί κυρίως εκτός Αθηνών - Μύκονο, Πάρο, Costa Navarino, Πόρτο Χέλι), στους οποίους κλήθηκε να παράσχει υπηρεσίες μακιγιάζ. Γενικώς, φαίνεται να ασχολείται αποκλειστικά με υψηλού προϋπολογισμού γάμους / events, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ύψος των δηλούμενων εισοδημάτων της. Χαρακτηριστικά, το 2022, δήλωσε ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) λίγο παραπάνω από 8.000 ευρώ.

Διατηρεί προσωπική ιστοσελίδα, από την οποία προκύπτει μια τελείως άλλη εικόνα για το πραγματικό ύψος των εσόδων της, ενώ από την σελίδα της στο Instagram προκύπτουν πάρα πολλές δουλειές που έχει αναλάβει στο παρελθόν. Στην προσωπική της σελίδα εμφανίζει δείγματα δουλειάς της από 15 γάμους (έχουν τελεστεί κυρίως εκτός Αθηνών - Μύκονο, Πάρο, Costa Navarino, Πόρτο Χέλι), στους οποίους κλήθηκε να παράσχει υπηρεσίες μακιγιάζ. Γενικώς, φαίνεται να ασχολείται αποκλειστικά με υψηλού προϋπολογισμού γάμους / events, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ύψος των δηλούμενων εισοδημάτων της. Χαρακτηριστικά, το 2022, δήλωσε ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) λίγο παραπάνω από 8.000 ευρώ. Από το ανθοπωλείο έχει εκδοθεί ένα παραστατικό 490Euro που ίσως σχετίζεται με το γάμο , λόγω ημερομηνίας. Η επιχείρηση δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 239.000Euro τo 2022, με ζημιές χρήσης λίγο κάτω από τα 10.000Euro. Παράλληλα όμως κατέχει περί τα 10 φορτηγά αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού τα οποία προφανώς χρησιμοποιεί σε παραλαβές και διανομές. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διατηρεί επίσης προσωπική ιστοσελίδα στην οποία και φαίνεται το εξεζητημένο ύφος των ανθοστολισμών του και η εμπλοκή του σε γάμους που διεξάγονται σε προορισμούς 'πολυτελείας', κάτι που γίνεται ακόμη πιο εμφανές από την επίσκεψη στη σελίδα του στο Instagram. Οι φορολογικές δηλώσεις, που υπέβαλε την τελευταία τριετία, πρακτικά στερούνται εσόδων.

, λόγω ημερομηνίας. Η επιχείρηση δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 239.000Euro τo 2022, με ζημιές χρήσης λίγο κάτω από τα 10.000Euro. Παράλληλα όμως κατέχει περί τα 10 φορτηγά αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού τα οποία προφανώς χρησιμοποιεί σε παραλαβές και διανομές. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διατηρεί επίσης προσωπική ιστοσελίδα στην οποία και φαίνεται το εξεζητημένο ύφος των ανθοστολισμών του και η εμπλοκή του σε γάμους που διεξάγονται σε προορισμούς 'πολυτελείας', κάτι που γίνεται ακόμη πιο εμφανές από την επίσκεψη στη σελίδα του στο Instagram. Οι φορολογικές δηλώσεις, που υπέβαλε την τελευταία τριετία, πρακτικά στερούνται εσόδων. Tο κοσμηματοπωλείο , από το οποίο αγοράστηκε το γαμήλιο δαχτυλίδι, δεν διαβιβάζει στοιχεία πώλησης, ούτε μέσω eSend, αλλά ούτε και μέσω myDΑΤΑ. Συνεπώς, δεν εντοπίστηκε παραστατικό για το δαχτυλίδι, το οποίο φέρεται να ήταν μεγάλης αξίας. Το συνολικό άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης από το 2017 και μετά είναι περίπου 3.000Euro και προφανώς οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη πρακτικά στερούνται εσόδων. Ωστόσο, από τη σελίδα του ιδιοκτήτη στο Instagram προκύπτει η πώληση πολλών κοσμημάτων και μεταχειρισμένων Rolex.

, από το οποίο αγοράστηκε το γαμήλιο δαχτυλίδι, Συνεπώς, δεν εντοπίστηκε παραστατικό για το δαχτυλίδι, το οποίο φέρεται να ήταν μεγάλης αξίας. Το συνολικό άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης από το 2017 και μετά είναι περίπου 3.000Euro και προφανώς οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη πρακτικά στερούνται εσόδων. Ωστόσο, από τη σελίδα του ιδιοκτήτη στο Instagram προκύπτει η πώληση πολλών κοσμημάτων και μεταχειρισμένων Rolex. Η ατομική επιχείρηση που ανέλαβε τη φωτογράφηση δεν χρησιμοποιεί ταμειακή και από το myDΑΤΑ δεν προκύπτει διαβίβαση παραστατικού παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες φωτογράφισης, που πρόσφερε στον γάμο. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, η οποία έχει βραβευθεί για την ποιότητα της δουλειάς της, υπάρχει πλήθος φωτογραφιών από δεξιώσεις τις οποίες έχει καλύψει, με εξαιρετικά επαγγελματικό ύφος. Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει από το 2017 και μετά κυμαίνονται μεταξύ 8.500 και 11.000 περίπου. Στη δήλωση του 2022, προκειμένου να δικαιολογήσει την αγορά ακινήτου περίπου 200.000Euro, συμπλήρωσε ποσό ανάλωσης κεφαλαίου μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από το αρχείο της ΑΑΔΕ.

για τις υπηρεσίες φωτογράφισης, που πρόσφερε στον γάμο. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, η οποία έχει βραβευθεί για την ποιότητα της δουλειάς της, υπάρχει πλήθος φωτογραφιών από δεξιώσεις τις οποίες έχει καλύψει, με εξαιρετικά επαγγελματικό ύφος. Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει από το 2017 και μετά κυμαίνονται μεταξύ 8.500 και 11.000 περίπου. Στη δήλωση του 2022, προκειμένου να δικαιολογήσει την αγορά ακινήτου περίπου 200.000Euro, συμπλήρωσε ποσό ανάλωσης κεφαλαίου μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από το αρχείο της ΑΑΔΕ. Ο μουσικός, που έπαιξε στο party , έχει κάνει έναρξη το 2021 και από τις προσωπικές του σελίδες στο facebook φαίνεται ότι έχει εμφανιστεί σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και συναυλιών. Αθροιστικά, τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης για το 2021 και 2022 είναι λίγο κάτω των 7.000Euro, με αθροιστικό αποτέλεσμα ζημία περί τα 6.000Euro. Δηλώνει επίσης περίπου 15.000Euro (αθροιστικά και για τα δυο παραπάνω έτη) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Από τα διαβιβασθέντα στοιχεία στο myDΑΤΑ δεν προκύπτει η έκδοση παραστατικού για την παρουσία του στον γάμο.

, έχει κάνει έναρξη το 2021 και από τις προσωπικές του σελίδες στο facebook φαίνεται ότι έχει εμφανιστεί σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και συναυλιών. Αθροιστικά, τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης για το 2021 και 2022 είναι λίγο κάτω των 7.000Euro, με αθροιστικό αποτέλεσμα ζημία περί τα 6.000Euro. Δηλώνει επίσης περίπου 15.000Euro (αθροιστικά και για τα δυο παραπάνω έτη) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Από τα διαβιβασθέντα στοιχεία στο myDΑΤΑ δεν προκύπτει η έκδοση παραστατικού για την παρουσία του στον γάμο. Ο DJ του γάμου έχει κάνει διακοπή της ατομικής του επιχείρησης από το 2011 και δεν συμμετέχει σε κάποια εταιρεία. Παρά το ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ως dj σε πλήθος εκδηλώσεων, τα δηλούμενα εισοδήματά του από μισθωτή εργασία για το 2022 και το 2021 είναι λίγο άνω των 3.000Euro, ενώ για το 2020 και 2019 είναι κάτω των 2.000Euro.

και δεν συμμετέχει σε κάποια εταιρεία. Παρά το ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ως dj σε πλήθος εκδηλώσεων, τα δηλούμενα εισοδήματά του από μισθωτή εργασία για το 2022 και το 2021 είναι λίγο άνω των 3.000Euro, ενώ για το 2020 και 2019 είναι κάτω των 2.000Euro. Το πρόσωπο, που διακόσμησε με μπαλόνια τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης , εμφανίζεται ως υπεύθυνο επιχείρησης, η οποία λειτουργεί υπό άγνωστο φορολογικό καθεστώς, ενώ το πρόσωπο ούτε είναι επιτηδευματίας, ούτε συμμετέχει σε κάποια εταιρεία. Δεν δηλώνει εισοδήματα, παρά το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από χώρους, τη διακόσμηση των οποίων φαίνεται να έχει επιμεληθεί.

, εμφανίζεται ως υπεύθυνο επιχείρησης, η οποία λειτουργεί υπό άγνωστο φορολογικό καθεστώς, ενώ το πρόσωπο ούτε είναι επιτηδευματίας, ούτε συμμετέχει σε κάποια εταιρεία. Δεν δηλώνει εισοδήματα, παρά το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από χώρους, τη διακόσμηση των οποίων φαίνεται να έχει επιμεληθεί. Η ατομική επιχείρηση δημοσίων σχέσεων που ανέλαβε την προβολή του γάμου δεν προέκυψε να διαβίβασε παραστατικό προς το ζευγάρι για τις υπηρεσίες της.

Συμπερασματικά, μετά τις ψηφιακές διασταυρώσεις, η φορολογική εικόνα όλων των συντελεστών ήταν πάνω κάτω η ίδια: Σχεδόν όλοι έχουν πολλές αναρτήσεις από τις κάθε είδους πολυτελείς δεξιώσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει επαγγελματικά, αλλά είτε εμφανίζουν πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, είτε εμφανίζουν μεγάλες ζημιές. Σχεδόν για κανέναν από τους συντελεστές δεν προέκυψε η έκδοση παραστατικού για τις υπηρεσίες του στο γάμο.

Όλοι οι παραπάνω συντελεστές του γάμου έχουν ήδη λάβει τα σημειώματα έναρξης του φορολογικού ελέγχου.

Και έπεται συνέχεια…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.