Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου: Εξετάζονται κι άλλα άτομα για συνέργεια

Συνεχίζει την έρευνα της γύρω από την δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου η αστυνομία καθώς εκτιμά πως είναι μάλλον απίθανο ο 51χρονος Κρεοπώλης να κατάφερε να προσεγγίσει την περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός του 31χρονου μόνος του, εξαιτίας τόσο της μορφολογίας της όσο και του σκοταδιού και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο.

Έτσι λοιπόν, έχουν κληθεί για καταθέσεις μέχρι τώρα, συγγενικά πρόσωπικα, φίλοι και γνωστοί του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται εντός των επομένων ωρών, να βρεθούν στο γραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που διερευνά την υπόθεση στο Μεσολόγγι, αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων με κάποια εξ αυτών να αναμένεται να δώσουν δεύτερη-συμπληρωματική κατάθεση.

Παράλληλα, μελετάται εκ νέου το υλικό από κάμερες τις περιοχές προκειμένου να διαπιστωθεί επ' ακριβώς το πόσα-ποια αυτοκίνητα ενδεχομένως πέρασαν από το σημείο εκείνο το διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου πως ήταν προπαραμονή των Φώτων, η κίνηση δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Η σορός του 31χρονου βρέθηκε σε θέση πρηνηδόν (μπρούμυτα), σε προχωρημένη σήψη.

Από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκύπτει ότι φέρει πολλαπλά τραύματα από όπλο.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, τα τραύματα προκλήθηκαν από φυσίγγια αγριογούρουνου.

Τα θανατηφόρα τραύματα φέρεται να είναι αυτά που δέχθηκε πισώπλατα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο που βρέθηκε η σορός

Σκοπός των αστυνομικών που μετέχουν στις έρευνες είναι να βρουν στοιχεία, όπως γενετικό υλικό, αποτυπώματα και αντικείμενα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο άνδρας.

Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία, που μπορεί να «δείξουν» αν στην εγκληματική ενέργεια εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ ψάχνουν να βρουν όπλο και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, αναμένεται να επανεξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφαλείας, ενώ θα επαναξιολογηθούν και στοιχεία από στίγματα κινητών τηλεφώνων, που έχει στην διάθεσή της η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

