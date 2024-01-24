Σε ένα χαντάκι στον κάμπο Ευηνοχωρίου εντοπίστηκε η σορός του Μπάμπη Κούτσικου, όπως δείχνει η φωτογραφία που εξασφάλισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Χρήστος Στρατουλάκος.

Πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, με ξερά χόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, συνεχίζονται καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχει συνεργός του ήδη κατηγορούμενου 50χρονου.

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί δόθηκε εντολή εκτέλεσης της απόφασης προφυλάκισης στις φυλακές Κορυδαλλού του 50χρονου κρεοπώλη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη,

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr ο κατηγορούμενος που κρατείτο σε αστυνομική υπηρεσία της Πάτρας, τελικά πήρε το δρόμο για τις φυλακές και σε λίγες ώρες θα βρίσκεται στον Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού. Παρά το γεγονός πως ο «σχεδιασμός» προέβλεπε την παραμονή του στην Πάτρα, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει προγραμματιστεί νέα κλήση του από την Ανακρίτρια Μεσολογγίου, εν τούτοις ελήφθη η απόφαση για μεταγωγή του.

«Έχω τα χέρια μου καθαρά, δεν έχω καμία σχέση», είπε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Πελοποννήσου», στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών που τον επισκέφθηκαν χθες Τρίτη 23/01/2024 στο κελί του.

Ο 50χρονος, εμμένει στην τακτική της άρνησης που έχει υιοθετήσει εξ’ αρχής και δεν αποδέχεται τη διάπραξη του εγκλήματος. Από τον κατηγορούμενο ελήφθη γενετικό υλικό για να γίνει αντιπαραβολή με τα ευρήματα στη σορό του 31χρονου.

Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πως ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο με φυσίγγια για αγριογούρουνο. «Φέρει μια βολή η οποία είναι στην πλαγιομετωπική αριστερή πλευρά του σώματος, έχει είσοδο από την πλευρά του ώμου και έξοδο στην κάτω πλευρά. Μια βολή γύρω στις 10 βολίδες εντός σώματος», ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην «Π», την ώρα που δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη ο εντοπισμός φυσιγγίου στον τόπο του εγκλήματος, πληροφορία που διακινήθηκε χθες το απόγευμα.

