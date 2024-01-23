Νέο εύρημα εντόπισαν και μελετούν οι αρχές, καθώς στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός του 31χρονου Μπάμπη βρέθηκε φυσίγγιο από κυνηγετικό όπλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το φυσίγγιο είναι για αγριογούρουνα, παρόμοιο δηλαδή με αυτό που ο δράστης πυροβόλησε το θύμα.

Το νέο εύρημα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, σε μικρή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο Μπάμπης.

Το σημαντικό εύρημα, όπως και οι δύο καραμπίνες του κρεοπώλη θα μεταφερθούν στην Αθήνα για βαλλιστική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν συνδέονται με τη δολοφονία του νεαρού κυνηγού.

Οι ερευνητές της αστυνομίας, δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε την καραμπίνα του νεαρού για να τον τραυματίσει θανάσιμα και στη συνέχεια να την πέταξε.

Αύριο στη περιοχή της Ευαγγελίστριας, θα μεταβούν ναρκαλιευτές του στρατού οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικό μηχάνημα που έχει ενσωματωμένο μαγνήτη ανάσυρσης μεταλλικών αντικειμένων.

Με το μηχάνημα αυτό, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν την καραμπίνα του θύματος ή και άλλα φυσίγγια που είχε στην κατοχή του ο νεαρός κυνηγός.

Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές της αστυνομίας, αποτύπωσαν σε χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησε με το αυτοκίνητό του ο κρεοπώλης στο Μεσολόγγι, μετά τη δολοφονία του Μπάμπη.

Στον χάρτη φαίνεται ότι, ο 50χρονος δεν έστριψε δεξιά από την οδό Ναυπάκτου για να πάει σπίτι του, αλλά έστριψε αριστερά στην οδό Σπύρου Μουστακλή και κινήθηκε προς τη λιμνοθάλασσα.

Στο τέλος του δρόμου, στις 21:45 το βράδυ στις 4 Ιανουαρίου, εκπέμπει σήμα για τελευταία φορά το κινητό του Μπάμπη Κούτσικου.

Στη συνέχεια κλείνει το κινητό τηλέφωνο, και όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας το πέταξε στη λιμνοθάλασσα και επέστρεψε σπίτι του. Εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες λιμενικού και εθελοντών για το iphone του θύματος.

Ένα άλλο στοιχείο προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση είναι πως ο δράστης πυροβόλησε μια φορά το θύμα, ενώ ήταν σκυμμένο από μπροστά και πλάγια στην αριστερή ωμοπλάτη και στο σώμα του 31χρονου ο ιατροδικαστής εντόπισε 10 σκάγια που είναι για αγριογούρουνο.

Χθες, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μετά τη μαραθώνια απολογία του ενώπιον του ανακριτή Μεσολογγίου. Συγγενείς του 31χρονου αποδοκίμασαν έντονα τον κατηγορούμενο όταν βγήκε από το δικαστικό μέγαρο.

Ο κρεοπώλης ισχυρίστηκε στην πολύωρη απολογία του πως «κακώς είπα ψέματα στην αρχή ότι δεν ήμουν με τον Μπάμπη. Είχαμε πάει μια βόλτα στον κάμπο Ευηνοχωρίου. Γύρισα και τον άφησα στον κόμβο των ΤΕΙ».

– Γιατί πήγες στην Κλεπά;

«Δεν γνώριζα ότι είναι αγνοούμενος».

– Γιατί δεν πήρες τους γονείς;

«Γιατί δεν το θεώρησα σημαντικό».

Ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, δεν έχει μεταφερθεί σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά κρατείται σε αστυνομικό τμήμα, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή Μεσολογγίου.

Η κηδεία του άτυχου Μπάμπη θα γίνει την Τετάρτη 24/01.

