Το 2023 αναμένεται να είναι χρονιά-ρεκόρ για τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με εκτιμήσεις τους Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών, INCOFRUIT-HELLAS, επικαλούμενος στοιχεία του 11μηνου της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 21% σε αξία το 2023, και θα φτάσουν το 1,7 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 1,399 δισ. ευρώ το 2022.

Σε ό,τι αφορά τον όγκο των εξαγωγών, αναμένεται μεγεθυμένος κατά 8,5% το 2023, σε σχέση με προηγούμενο έτος, φτάνοντας τους 1,7 εκατ. τόνους έναντι των 1,595 εκατ. τόνων το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέχρι το Νοέμβριο του 2023 οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών αυξήθηκαν κατά 10,2% σε όγκο και κατά 20,7% σε αξία, φτάνοντας συνολικά τους 1,537 εκατ. τόνους και τα 1,490 δισ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι των 1,395 εκατ. τόνων και 1,234 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2022.

Η μεσοσταθμική τιμή εξαγωγής διαμορφώθηκε στο +9,5%, εκτός από αυτή στα χειμερινά φρούτα και λαχανικά, η οποία βάσει στοιχείων Νοεμβρίου, υπερέβη το 30%.

Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου, η κλιματική αλλαγή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον της παραγωγής και των εξαγωγών.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης «η αναθεώρηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό, θεωρείται επίσης καθοριστική για το μέλλον , το οποίο δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των περιβαλλοντικών διατριβών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγής φρούτων και λαχανικών και η ικανότητά της να συνεισφέρει αξία στην οικονομία και την κοινωνία».

Ένα επιπλέον πρόβλημα που σημειώνει είναι η έλλειψη των εργατών γης «η οποία αυξάνει το κόστος εργασίας σε έναν τομέα στον οποίο η εργασία μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 45% του κόστους παραγωγής σε ορισμένες καλλιέργειες».

21,5% αύξηση των αγροτικών προϊόντων

Οι εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αυξήθηκαν το 11μηνο του 2023 στα 9,91 δισ. ευρώ έναντι των 8,88 δις. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022.

Αντιπροσωπεύουν το 21,4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, σε σύγκριση με το 17,9% του 2022, συμβάλλοντας παράλληλα με επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας.

Οι εισαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με κύρια «αίτια» την αύξηση τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας.

Έως τον Νοέμβριο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,4% σε όγκο και 8,5% σε αξία, φτάνοντας τους 748.000 τόνους και 713 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγές Ευρώπη

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εισαγωγές από τρίτες χώρες είχαν αυξηθεί κατά 12% σε αξία, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2022, φτάνοντας τα 13.907 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

