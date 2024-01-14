Στην εκκωφαντικά ήσυχη Άνω Χώρα Ναυπακτίας, η ζωή κυλά αργά για τους 7 μόνιμους κατοίκους της. Σε αυτό το ακατέργαστης ομορφιάς ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, το slow living αντανακλάται παντού.

Ο Δημήτρης Τσατσάνης, κάτοικος της περιοχής, αποφάσισε πριν από 3 χρόνια να αφήσει οριστικά πίσω του την Αθήνα για μια νέα ζωή, χωρίς ιλιγγιώδη ταχύτητα, πιεστικές απαιτήσεις, διαπεραστικούς θορύβους και ακατάπαυστη φλυαρία. Ο Covid-19 και το lockdown τον χειμώνα του 2020, τον ανάγκασε να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε από την ζωή του στα 48 του χρόνια.

Η λέξη «Τίποτα» που βγήκε αβίαστα από το στόμα του, ως απάντηση στην ερώτησή μου για το «τι του λείπει πραγματικά από την Αθήνα τρία χρόνια μετά», είναι ενδεικτική της απόλυτης σιγουριάς του για την απόφαση που πήρε. Η συνάντηση και συζήτησή μας στην Άνω Χώρα κατά την επίσκεψή μου στην περιοχή έδειξε την αληθινή εικόνα της ζωής των ανθρώπων της, με τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά της.

Η απόφαση για μια νέα ζωή, μακριά από την Αθήνα

«Η απόφαση να φύγω οριστικά από την Αθήνα ήταν ένα κλικ της στιγμής. Πάρθηκε την χρονιά που μας έκλεισε στα σπίτια μας ο Covid-19, τον χειμώνα του 2020. Αντί να επιστρέψω με τους γονείς μου στην Αθήνα -μιας και έχουν σπίτι στο χωριό και πηγαίνουν λίγο πριν το Πάσχα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού- έμεινα στην Άνω Χώρα. Ήθελα μια αλλαγή, αλλά αλλαγή δυνατής συγκίνησης σαν αυτή που προσφέρει το χωριό. Στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, ήμουν γραφίστας, μια ασχολία που ξέχασα εδώ. Πλέον, έχω τρία χρόνια που μένω στην Άνω Χώρα και δεν μου λείπει τίποτα από την πόλη».

Η καθημερινότητα

«Διατηρώ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλο τον χρόνο. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ απλή. Ανοίγω το κοτέτσι για τις κότες μου, περιμένω τα αυγά τους, κάνω βόλτες στο βουνό όποτε μπορώ. Διατροφή και ανάγκες για το φαγητό καλύπτονται μόνο αν πάω μες την πόλη, γιατί εδώ στο χωριό δεν υπάρχει τίποτα. Μια φορά τον μήνα κατεβαίνουμε στην πόλη, γεμίζουμε το αυτοκίνητο, μετά ξεφορτώνουμε στο χωριό και γεμίζουμε τους καταψύκτες για να περάσουμε τον μήνα».

Η ζωή στο χωριό των 7 μόνιμων κατοίκων

«Η Άνω Χώρα ήταν πάντα το κεφαλοχώρι των χωριών της Ορεινής Ναυπακτίας. Από εκεί και έπειτα, οι υποδομές που έχει σαν χωριό, παρότι είμαστε άγονη γραμμή, είναι οι καλύτερες από όλα τα υπόλοιπα χωριά. Τα τελευταία χρόνια, η διαφήμιση που έχει γίνει και η αναβάθμιση των καταλυμάτων έχουν ανεβάσει τον τουρισμό. Το χωριό έχει 7 μόνιμους κατοίκους. Οι υπόλοιποι κάτοικοι είναι όλοι πιο μεγάλης ηλικίας. Κυρίως συνταξιούχοι, άνω των 70 ετών.

Στα προτερήματα του Άνω Χώρας είναι ηρεμία και ο καθαρός αέρας της. Αυτόν τον αέρα δεν τον βρίσκεις πουθενά αλλού. Όταν κοιμάσαι το βράδυ με αυτόν τον αέρα, την επόμενη ημέρα είναι σαν να έχεις κοιμηθεί 10 μέρες συνεχόμενες.

Αν θέλεις να είσαι εναρμονισμένος με την φύση, η Άνω Χώρα είναι ο κατάλληλος προορισμός. Οι επισκέπτες, κατά κύριο λόγο, είναι Έλληνες και έρχονται από όλη την χώρα όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό. Ο επισκέπτης από το εξωτερικό θα πάει στη Ναύπακτο, γιατί εκεί έχει τη θάλασσα».

H τουριστική άνοδος του χωριού και οι εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης

«Μust στην περιοχή είναι το περπάτημα. Αυτό που, επίσης, ξεχωρίζει στο χωριό είναι το μεγάλο δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών -για πεζοπορία και ποδήλατο βουνού. Κάθε Αύγουστο, εδώ και χρόνια, υπάρχουν ποδηλατικοί αγώνες που γίνονται στο χωριό καθώς και τρέξιμο. Έτσι, το χωριό γίνεται πόλος έλξης για τους επισκέπτες του. Τουριστικά βλέπω ότι το χωριό ανεβαίνει συνεχώς. Ειδικά τώρα που έχουν πάρει τα ηνία του Πολιτιστικού Συλλόγου πιο νέοι άνθρωποι. Εγώ είμαι σε θέση Αντιπροέδρου αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε στον σύλλογο να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις αναβίωσης των εθίμων της περιοχής και ο κόσμος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές.

Έχουμε διάφορες γιορτές: την γιορτή Τσιγαρίθρας (Φεβρουάριος), γιορτή Κάστανου (Οκτώβριος) και Τσίπουρου, γιορτή Σύγκλινου (Φεβρουάριος). Επίσης, και τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, έρχεται ο Άγιος Βασίλης με άλογο στο χωριό. Για να προσελκύσεις τα παιδιά και να πουν ότι θέλουν να ξαναπάνε σε εκείνο το χωριό που είδαμε τον Άγιο Βασίλη που έρχεται με το άλογο, προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις».

Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος που επισκέπτεται το χωριό μένει ευχαριστημένος, γιατί το επίπεδο των παροχών έχει ανέβει. Για λίγο, έρχονται πάρα πολλοί. Αυτοί που μένουν Ναύπακτο ή στην Πάτρα, έρχονται πιο συχνά. Οι Αθηναίοι, λόγω εξόδων, έρχονται με μικρότερη συχνότητα.

Παρότι η Άνω Χώρα είναι κατά κύριο λόγο χειμερινός προορισμός, τους καλοκαιρινούς μήνες η σεζόν είναι φουλ. Ο κόσμος τον προτιμάει περισσότερο το καλοκαίρι, γιατί έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από την πόλη.

