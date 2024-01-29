Μεσολόγγι: Συμπληρωματική κατάθεση από τον 51χρονο κρεοπώλη

Στα δικαστήρια στο Μεσολόγγι θα βρεθεί και πάλι αύριο, μετά τις 09.00 το πρωί, ο 51χρονος κρεοπώλης, που κατηγογορείται για την δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη, για συμπληρωματική κατάθεση ενώπιον της Ανακρίτριας.

Στο μεταξύ, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου στο Μεσολόγγι, η εξόδιος ακολουθία του Μπάμπη στο Μεσολόγγι, που έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας και η σορός του βρέθηκε στις 22 Ιανουαρίου σε βαλτώδη περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας, έπειτα από 18 ημέρες ερευνών.

Συγγενείς, φίλοι και πολλοί κάτοικοι του Μεσολογγίου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Μπάμπη, και με την παρουσία τους θέλησαν να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Οι έρευνες

Στο μεταξύ, όσον αφορά τις έρευνες της Αστυνομίας, αυτές εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην αναζήτηση του όπλου με το οποίο πυροβολήθηκε ο Μπάμπης διότι, όπως εκτιμάται, θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν και το κινητό τηλέφωνο του 31χρονου, διότι, όπως εκτιμάται, μέσα από την συσκευή μπορεί να προκύψουν επίσης σημαντικά στοιχεία.

Ακόμη, οι αστυνομικοί περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ σχετικά με τα δείγματα γενετικού υλικού που έχουν ληφθεί από τα ρούχα και τα υποδήματα του Μπάμπη κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ταυτόχρονα, αξιολογούνται, τόσο τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστικής εξέτασης όσο και τα όποια στοιχεία έχουν συλλεγεί από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του 31χρονου.

Επίσης, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, τόσο μέσα από καταθέσεις όσο και από την επανεξέταση βιντεοληπτικού υλικού που υπάρχει από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφαλείας, ενώ επαναξιολογούνται και τα στοιχεία από στίγματα κινητών τηλεφώνων, που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία.

