Ξέφυγαν τα πράγματα στη διαμαρτυρία των αγροτών από το μπλόκο της Ανθήλης, έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Στερεάς στη Λαμία, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/1).

Αν και η συζήτηση με την Προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ Χαρά Ζησίμου, έγινε μέσα σε φιλικά πλαίσια και με αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων, ακολούθησε νέα διαμαρτυρία με απόθεση άχυρου στην είσοδο του Οργανισμού, στο οποίο έβαλαν φωτιά.

Οι φλόγες πολύ γρήγορα φούντωσαν με τους καπνούς να πνίγουν τον περιβάλλοντα χώρο, ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που είναι ακριβώς δίπλα, άμεσα με τέσσερις πυροσβέστες, προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως σημείωναν οι άνθρωποι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μοναδική είσοδο - έξοδο της Υπηρεσίας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια τους.

Στο σημείο, λόγω της κινητοποίησης, υπήρχε και αστυνομική δύναμη και έγινε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.