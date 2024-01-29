Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρότες έβαλαν φωτιά σε άχυρα που συγκέντρωσαν έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία

Οι φλόγες πολύ γρήγορα φούντωσαν με τους καπνούς να πνίγουν τον περιβάλλοντα χώρο, ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που είναι ακριβώς δίπλα, άμεσα με τέσσερις πυροσβέστες, προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς

Φωτιά έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Λαμίας

Ξέφυγαν τα πράγματα στη διαμαρτυρία των αγροτών από το μπλόκο της Ανθήλης, έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Στερεάς στη Λαμία, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/1).

Αν και η συζήτηση με την Προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ Χαρά Ζησίμου, έγινε μέσα σε φιλικά πλαίσια και με αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων, ακολούθησε νέα διαμαρτυρία με απόθεση άχυρου στην είσοδο του Οργανισμού, στο οποίο έβαλαν φωτιά.

λαμια

Οι φλόγες πολύ γρήγορα φούντωσαν με τους καπνούς να πνίγουν τον περιβάλλοντα χώρο, ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που είναι ακριβώς δίπλα, άμεσα με τέσσερις πυροσβέστες, προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

λαμια

Όπως σημείωναν οι άνθρωποι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μοναδική είσοδο - έξοδο της Υπηρεσίας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια τους.

Στο σημείο, λόγω της κινητοποίησης, υπήρχε και αστυνομική δύναμη και έγινε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Πηγή: lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Φωτιά Λαμία ΟΠΕΚΕΠΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark