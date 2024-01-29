Τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες κακοκαιρίας ζητά το υπουργείο Εργασίας από τους εργοδότες προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους.

Το θέμα συζητήθηκε και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισήμανε την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν (ιδίως δε οι περιοχές Μάνδρας–Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης, Παλλήνης, Μαραθώνα, Εύβοιας και Βοιωτίας), να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε περιπτώσεις, όπως η τωρινή κακοκαιρία, εφαρμόζονται παγίως τα ακόλουθα:

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης. Εφόσον επιχειρήσεις απασχολούν εργαζομένους σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς). Στην περίπτωση τεχνικών και οικοδομικών έργων, καθώς και των εργασιών στα λιμάνια, οι εργασίες διακόπτονται όταν παρεμποδίζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους, ενώ πρέπει να επιθεωρούνται και να επανελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό - ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας - αντιστηρίξεις, εκσκαφές, βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κ.λπ.) κατά τη διάρκεια τυχόν θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να εφοδιάσουν άμεσα τους διανομείς με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχή στολή προστασίας κλπ.) Πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, οι εργοδότες οφείλουν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, παγετός), καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

