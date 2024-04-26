Χουάντσο: Τρελάθηκε με Σλούκα και τον αποθέωσε

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το game 2 απέναντι στην Μακάμπι, μέσα στο, κατάμεστο από κόσμο, ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν απολαυστική και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη με σκορ 95-79.
Οι Παπαπέτρου, Λεσόρ και Μήτογλου ήταν εξαιρετική. Όμως εκείνος που έκλεψε την… παράσταση ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πρασίνων» έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους, βάζοντας 29. Τραιλόντας τον κόσμο του τριφυλλιού και όχι μόνο.
