Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χουάντσο: Τρελάθηκε με Σλούκα και τον αποθέωσε

Τρομερό ποστ του Χουάντσο στο Twitter για τον Κώστα Σλούκα που έκανε ματσάρα απέναντι στην Μακάμπι

Σλούκα μπασκετ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το game 2 απέναντι στην Μακάμπι, μέσα στο, κατάμεστο από κόσμο, ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν απολαυστική και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη με σκορ 95-79.

Οι Παπαπέτρου, Λεσόρ και Μήτογλου ήταν εξαιρετική. Όμως εκείνος που έκλεψε την… παράσταση ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πρασίνων» έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους, βάζοντας 29. Τραιλόντας τον κόσμο του τριφυλλιού και όχι μόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark