Χουάντσο: Τρελάθηκε με Σλούκα και τον αποθέωσε

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το game 2 απέναντι στην Μακάμπι, μέσα στο, κατάμεστο από κόσμο, ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν απολαυστική και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη με σκορ 95-79.

Οι Παπαπέτρου, Λεσόρ και Μήτογλου ήταν εξαιρετική. Όμως εκείνος που έκλεψε την… παράσταση ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πρασίνων» έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους, βάζοντας 29. Τραιλόντας τον κόσμο του τριφυλλιού και όχι μόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.