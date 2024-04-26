Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία με ντέρμπι «δικεφάλων» και μάχες κορυφής αλλά και αποφυγής του υποβιβασμού, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM.
Συντονιστείτε στους 94,6 την Κυριακή (28/04) όπου τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη για τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην Τούμπα στις 19:30. Μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώρια για απώλειες υποδέχεται τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των playoffs ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λαμία, λίγα 24ωρα πριν τις υποχρεώσεις των ερυθρολεύκων στο Conference League.
Το Σάββατο (27/04) παίζουμε μπάλα, με την 6η αγωνιστική των playouts και ακούμε σε παράλληλη σύνδεση στις 20:00 όλα όσα θα συμβούν στα παιχνίδια: Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ, Βόλος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικός-Ατρόμητος.
Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Άρης, Ολυμπιακός-Λαμία,
αυτήν Κυριακή, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
