Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία με ντέρμπι «δικεφάλων» και μάχες κορυφής αλλά και αποφυγής του υποβιβασμού, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM.

Συντονιστείτε στους 94,6 την Κυριακή (28/04) όπου τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη για τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην Τούμπα στις 19:30. Μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώρια για απώλειες υποδέχεται τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των playoffs ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λαμία, λίγα 24ωρα πριν τις υποχρεώσεις των ερυθρολεύκων στο Conference League.

Το Σάββατο (27/04) παίζουμε μπάλα, με την 6η αγωνιστική των playouts και ακούμε σε παράλληλη σύνδεση στις 20:00 όλα όσα θα συμβούν στα παιχνίδια: Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ, Βόλος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικός-Ατρόμητος.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Άρης, Ολυμπιακός-Λαμία,

αυτήν Κυριακή, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.