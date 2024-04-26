Η Ισπανία θα στείλει έναν μικρό αριθμό πυραύλων για συστήματα Patriot στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, η οποία επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Ισπανία έχει αποκλείσει να στείλει στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά θα προσφέρει στο Κίεβο πυραύλους, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η Ισπανία διαθέτει τρεις συστοιχίες Patriot, τις οποίες αγόρασε μεταχειρισμένες από τη Γερμανία το 2004 και το 2014, ανέφερε η El Pais.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας προς την Ουκρανία», σχολίασε ισπανική διπλωματική πηγή σε ξένους δημοσιογράφους χθες, Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι το Κίεβο έχει ανάγκη τουλάχιστον επτά συστήματα Patriot ή άλλα εξελιγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Παράλληλα τις κάλεσε να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

