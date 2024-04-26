Ουκρανικό δικαστήριο ζήτησε σήμερα να τεθεί υπό κράτηση ο υπουργός Γεωργίας της χώρας Μίκολα Σόλσκι, ο οποίος κατονομάστηκε ως ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς που αφορά την παράνομη απόκτηση κρατικής γης αξίας περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Ο Σόλσκι αρνείται τις καταγγελίες αυτές, οι οποίες αφορούν την περίοδο 2017- 2021, προτού διοριστεί υπουργός Γεωργίας, τον Μάρτιο του 2022. Ο δικαστής όρισε την εγγύηση στα 75,7 εκατ. χρίβνια (περίπου 1, 7 εκατ. ευρώ).

Ο Σόλσκι υπέβαλε την παραίτησή του χθες, Πέμπτη, αλλά τυπικά παραμένει στη θέση του μέχρι το κοινοβούλιο να εξετάσει το αίτημά του.

Είναι ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που κατονομάζεται ως ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Σόλσκι θα παραμείνει υπό κράτηση ως τις 24 Ιουνίου. Οι εισαγγελείς επεσήμαναν χθες ότι, αν κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες αυτές, ο υπουργός κινδυνεύει με έως και 12 χρόνια κάθειρξη.

Ο 44χρονος Σόλσκι βρισκόταν στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ουκρανίας να διατηρήσει τις εξαγωγές σιτηρών της χώρας καθώς λόγω της εισβολής της Ρωσίας έχουν κλείσει οι εξαγωγικές οδοί μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ενώ καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν γεμίσει νάρκες ή έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι καταγγελίες εις βάρος του Σόλσκι αφορούν ένα σχέδιο απόκτησης κρατικής γης αξίας περίπου 291 εκατ. χρίβνια (6,8 εκατ. ευρώ) και την απόπειρα απόκτησης έκτασης αξίας 190 εκατ. χρίβνια (4,4 εκατ. ευρώ).

Με βάση το καταγγελλόμενο σχέδιο, η έκταση αυτή αποσπάστηκε παράνομα από δύο κρατικές εταιρείες και δόθηκε σε βετεράνους πολέμου με τον όρο να την ενοικιάσουν σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ο Σόλσκι και ο δικηγόρος του δήλωσαν χθες στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας ότι δεν ωφελήθηκε από ένα τέτοιο σχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.