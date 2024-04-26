Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης για βιασμό του μεγιστάνα του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν που είχε εκδοθεί το 2020 στη Νέα Υόρκη, με την αιτιολογία ότι δεν είχε δίκαιη δίκη. Ωστόσο, ο 72χρονος θα παραμένει στη φυλακή.

«Είναι μια «δύσκολη μέρα για τους επιζώντες, αλλά ζούμε στην αλήθεια μας», είπε η ηθοποιός του Χόλιγουντ Άσλεϊ Τζαντ σε συνέντευξή της στο BBC News.

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι εισαγγελείς στην κομβική υπόθεση #MeToo κάλεσαν μάρτυρες των οποίων οι ισχυρισμοί δεν αποτελούσαν μέρος των κατηγοριών εναντίον του. Το δικαστήριο είπε ότι αυτό σήμαινε ότι δικάστηκε με άδικο τρόπο για τη συμπεριφορά του παρελθόντος και διέταξε νέα δίκη.

Η ανατροπή της καταδίκης του Χάρβεϊ Γουάινστιν επικρίθηκε από καταγγέλλοντες, δικηγόρους και ακτιβιστές του #MeToo ως ως «τραγική» και «οπισθοδρομική» για όσους έχουν κακοποιηθεί.

Η Άσλεϊ Τζαντ, η πρώτη ηθοποιός που κατηγόρησε ανοιχτά τον Γουάινστιν είπε ότι αναστατώθηκε όταν άκουσε ότι διατάχθηκε μια νέα δίκη. Πρόσθεσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί προδοσία για όσους έχουν βιώσει σεξουαλικές επιθέσεις.

«Συχνά όσοι το έχουν βιώσει λένε ότι η προδοσία και η ηθική βλάβη που υποφέρουμε μέσα στο σύστημα είναι χειρότερη από τη σεξουαλική εισβολή στο σώμα που ζήσαμε εξαρχής», είπε η κυρία Τζαντ

«Ξέρουμε τι συνέβη και η αλήθεια είναι μία», είπε.

Η Gloria Allred, δικηγόρος που εκπροσώπησε τη Μίμι Χέιλι, τη βασική μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση είπε ότι η πελάτισσά της το σκέφτεται να καταθέσει ξανά «παρόλο που η διαδικασία της κατάθεσης ήταν εξαντλητική και επανατραυματική για τη Μίμι».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε, μέλη της οργάνωσης Silence Breakers συμπεριλαμβανομένης της Άσλεϊ Τζαντ, δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να αναζητούν δικαιοσύνη για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βίας.

